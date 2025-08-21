La Fiorentina blinda la Conference League. Tre gol al Polissya

- Pubblicità -

La Fiorentina è vicina alla qualificazione ai gironi di Conference League. In Slovacchia i viola battono gli ucraini del Polissya 3-0 grazie, soprattutto, a Kean che crea, segna ma poi si fa espellere. Di Gosens e Gudmundsson gli altri due gol. Alla fine Pioli decide di schierare Ndour al posto di Dzeko in attacco. De Gea salva il risultato in almeno due occasioni.

La partita

Quarta partecipazione per la Fiorentina in Conference League e mai, come quest’anno, i viola partono da favoriti. Finisce 3-0 in Slovacchia contro il Polissya, la squadra di Žytomyr costretta a giocare in campo neutro a causa della guerra. Subito protagonista è stato Moise Kean che dopo 8 minuti sblocca il risultato con un gran tiro che bacia il palo e s’insacca alle spalle del portiere ucraino Kudryk. La palla tocca la schiena del portiere e il gol, per tutti di Kean, potrebbe essere considerato autorete. Passano pochi minuti ed è lo stesso Kean a servire Gosens per il 2-0. L’attaccante della Nazionale è stato poi espulso per una gomitata a Sarapii, reo di aver tirato i capelli in uno scontro di gioco. Il direttore di gara Aghayev decide per il rosso diretto. Kean salterà la gara di ritorno che si giocherà a Reggio Emilia giovedì prossimo e probabilmente anche la prima sfida dei gironi.

A Presov è stato protagonista anche Dea Gea che al 23’ evita la rete su un colpo di testa di Filippov. Nella ripresa, nonostante l’inferiorità numerica, la Fiorentina trova la terza segnatura grazie ad Ndour che serve Gudmunsson. L’islandese incrocia e firma il 3-0 prima di lasciare spazio a Dzeko. Risultato importante che garantisce ai viola un ritorno agevole.

L’allenatore

Sereno Stefano Pioli a fine gara. “C’è soddisfazione. Affrontare la prima partita ufficiale già con questa importanza, perché passare i preliminari di Conference significa tanto, è giusto così. Abbiamo lavorato bene in questi 40 giorni, i ragazzi hanno dato grande disponibilità, è giusto essere premiati da una bella vittoria che ci dà un grande vantaggio ma chiaramente non chiude ancora i giochi. Sono arrivato con tanto entusiasmo ed energia, anche con le idee chiare e questo può aiutare. Ma ho trovato un gruppo attaccato alla Fiorentina, attaccato alla causa, e questo è importante. E poi sono ottimi giocatori, abbiamo qualità importanti. Ero un po’ preoccupato, anche se non l’ho dato a vedere ieri in conferenza stampa. Secondo me siamo stati bravi a togliere al Polissya le giocate che preferiscono. Li abbiamo limitati il più possibile, ringraziamo De Gea nelle occasioni che hanno avuto. C’è stato un momento in cui siamo rimasti in dieci e abbiamo lavorato bene in fase difensiva, con compattezza e spirito di sacrificio. Moise – ha aggiunto Pioli – ha sbagliato e la reazione è sicuramente da punire col cartellino rosso, ma anche la reazione dell’avversario era da punire, non so se col giallo o col rosso. Dispiace perché Kean aveva fatto una buona partita, sicuramente imparerà da questo episodio”.