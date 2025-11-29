domenica, 30 Novembre 2025
Fiorentina

La Fiorentina cerca ancora la prima vittoria. Test Atalanta dell’ex Palladino

Dopo la sconfitta in Conference League i viola cercano il riscatto in campionato in una trasferta molto insidiosa

di Simone Spadaro

-

Sono le due deluse dal campionato di quest’anno. Atalanta e Fiorentina hanno già cambiato il tecnico col quale i giocatori hanno fatto il ritiro precampionato e navigano lontano (la Fiorentina lontanissima) dalle zone che garantirebbero un posto in Europa. I viola, inoltre, dopo i due pareggi consecutivi contro Genoa e Juventus hanno perso in Conference League contro l’AEK Atene compromettendo anche il cammino nella terza competizione continentale. Ma Paolo Vanoli deve allontanare tutte le paure e cercare i tre punti per allontanare l’ultimo posto in classifica. I viola (domenica alle 18) affronteranno la squadra che adesso è allenata proprio dall’ex allenatore, Raffaele Palladino che, al termine della scorsa stagione, lasciò la squadra per divergenze con lo staff societario.

Le probabili formazioni

Paolo Vanoli non potrà contare su Gosens, che dovrebbe tornare contro il Sassuolo. In dubbio anche Dodo che però potrebbe essere della partita se recupera nelle prossime ore. Davanti a De Gea giocheranno Comuzzo insieme a Pongracic e Ranieri. Sulle fasce le scelte sono obbligate: Parisi ancora a sinistra, a destra dovrebbe giocare Fortini o, in alternativa, Kouadio. In mezzo al campo tornano Fagioli e Sohm, con Mandragora in netto vantaggio su Ndour. Davanti giocherà Kean con Gudmundsson.

Raffaele Palladino davanti a Carnesecchi schiererà Kossounou, Hien e Ahnor. In mediana confermati Ederson e De Roon, a destra Bellanova, a sinistra Zalewski. Davanti invece non dovrebbe essere toccato niente, con De Katelaere e Lookman a sostegno di Scamacca.

