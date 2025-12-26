- Pubblicità -

La Fiorentina cerca continuità a Parma nel match che apre la diciassettesima giornata. Si gioca allo stadio Ennio Tardini sabato (alle 12,30). La difesa è un rebus per Paolo Vanoli tra infortunati e squalificati ma è importante vincere dato che la Fiorentina è sempre ultima con 9 punti e il quartultimo posto è a 5 punti.

Le probabili formazioni

Come accennato Paolo Vanoli deve fare a meno di molti giocatori in difesa. Gosens, Fazzini e Pablo Marì sono infortunati. Ranieri è, invece, assente per squalifica. Il tecnico viola dovrebbe quindi schierare davanti a De Gea, Pongracic e Comuzzo, sulla destra Dodo, mentre sulla sinistra ci sarà un ballottaggio tra Parisi e Fortini. A centrocampo giocherà Fagioli in cabina con regia, insieme a Mandragora e uno tra Ndour e Sohm, col primo favorito. Nel tridente nessun dubbio, con Gudmundsson e Kean e uno tra Fortini e Parisi.

Cuesta recupera Delprato che entra in ballottaggio con Circati per una maglia. Insieme a lui, davanti a Corvi, ci sono Valeri, Valenti e Britschgi. A centrocampo sono confermati Bernabè (ex obiettivo viola), Estevez e Keita. Davanti dovrebbero giocare Ondrejka, Benedyczak (o Cutrone) e Pellegrino.