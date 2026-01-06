La Fiorentina cerca continuità a Roma contro la Lazio

- Pubblicità -

I tre punti conquistati domenica contro la Cremonese hanno dato fiducia al gruppo allenato da Paolo Vanoli. La Fiorentina è in cerca di coraggio per provare ad ottenere la prima vittoria in trasferta. Si gioca allo stadio Olimpico di Roma mercoledì (alle 20,45) contro una Lazio rimaneggiata. Non è escluso, dopo la buona impressione fatta al Franchi, che Solomon possa partire titolare.

Le probabili formazioni

La formazione che ha battuto la Cremonese ha convinto il tecnico Paolo Vanoli che potrebbe ripetere la difesa a quattro e poi tre centrocampisti e tre attaccanti ma si profila anche la possibilità di poter vedere il primo acquisto di gennaio, Solomon, dal primo minuto ed allora potremmo vedere due mediani e tre centrocampisti dietro a Kean unica punta. Davanti a De Gea confermati Dodo, Pongracic, Comuzzo e Gosens che insidia Ranieri per giocare sulla sinistra. A centrocampo Fagioli con Mandragora e Ndour e Kean con Parisi e Gudmundsson davanti ma se venisse schierato titolare Solomon giocherebbero Mandragora e Fagioli in mediana e il tridente alle spalle di Kean sarebbe formato da Parisi, Gudmundsson e Solomon.

- Pubblicità -

Maurizio Sarri ha i giocatori contati ma ha anche tanta voglia di rivalsa dopo la sconfitta col Napoli. Sono assenti, per squalifica, Marusic e Noslin, che si vanno ad aggiungere alla lista degli assenti formata da Patic (infortunio) e Dele Bashiru e Dia (in Coppa d’Africa). Davanti a Provedel difesa formata da Lazzari, Gila, Romagnoli e Pellegrini. A centrocampo confermato Guendouzi, al centro di tante voci di mercato, con l’ex viola Cataldi e Basic. Davanti Zaccagni e Isaksen agiranno sugli esterni, con Pedro in vantaggio su Cancellieri per giocare come punta centrale.