La Fiorentina cerca continuità contro il Parma

Partita non facile per la Fiorentina reduce dalla vittoria in Conference League e chiamata ad una prestazione di valore per mantenere le posizioni che valgono una qualificazione alle coppe europee. Si gioca allo stadio Franchi domenica 13 aprile alle 15. Arbitra Gianluca Manganiello di Pinerolo.

Le probabili formazioni

Con meno di 72 ore di riposo la Fiorentina, reduce dalla vittoria contro il Celje in Conference League, torna a giocare in campionato contro il Parma. Palladino, squalificato, non siederà in panchina. In porta De Gea, Pongracić, Marín e Ranieri giocheranno in difesa con Dodō e Parisi sugli esterni; a centrocampo confermato il trio Cataldi-Fagioli-Mandragora, mentre in attacco è attesa la coppia Gudmundsson-Kean. Gosens e Colpani sono sempre indisponibili.

Chivu perde Almqvist (un turno di squalifica), ma ritrova Circati che andrà in panchina. Probabile l’impiego, in attacco, di Ondrejka. In ballottaggio Bonny e Pellegrino, ma anche lo stesso Ondrejka con Man; tante soluzioni anche in mediana, dove l’intoccabile è Keita.