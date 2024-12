La Fiorentina cerca la vittoria, al Franchi, contro l’Udinese

Novità per Palladino che dovrebbe mettere in campo Sottil e Gudmundsson dietro a Kean. Si gioca lunedì 23 dicembre alle 18,30

Archiviata la Conference League, e la qualificazione diretta agli ottavi di finale, la Fiorentina vuol subito dimenticare la sconfitta contro il Bologna e nel posticipo del lunedì pomeriggio (alle 18,30) affronta all’Artemio Franchi l’Udinese.

Le probabili formazioni

Palladino riproporrà in porta De Gea. Con Dodo squalificato tocca a Kayode giocare a destra, Comuzzo e Ranieri centrali e Gosens a sinistra. A centrocampo giocheranno Cataldi e Adli. Il trio che giocherà sulla trequarti saranno Sottil a sinistra, al posto di Beltran, Colpani a destra e Gudmundsson centrale alle spalle di Moise Kean.

L’Udinese è reduce dalla sconfitta, di Coppa Italia, contro l’Inter. In dubbio fino all’ultimo Sanchez, Lovric e Giannetti. In porta Sava in porta, Kristensen, Bijol e Kabasele a formare la linea difensiva. Ehizibue e Zemura i due esterni con al centro Atta, Karlstrom ed Ekkelenkamp. Coppia d’attacco Thauvin-Lucca.