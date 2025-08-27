La Fiorentina in Conference. Una formalità col Polissya

- Pubblicità -

Dopo la vittoria a Presov, in Slovacchia, la Fiorentina non dovrebbe correre pericoli nella gara di ritorno dei playoff di Conference League contro gli ucraini del Polissya. Una partita che Pioli giocherà senza Kean e che permetterà, comunque, di poter fare qualche esperimento e di poter far giocare alcuni calciatori che hanno avuto meno spazio.

Le probabili formazioni

Per i ragazzi di Pioli è l’occasione di riscattare il pareggio nella prima giornata di campionato a Cagliari, con la vittoria sfumata nei minuti di recupero che ha lasciato l’amaro in bocca. Si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia (alle 20) per i lavori allo stadio Franchi di Firenze. Non ci sarà sicuramente Kean, espulso nella partita d’andata e squalificato per due giornate dalla Uefa (salterà quindi la prima giornata della prima fase a gironi). L’attacco sarà guidato da Dzeko con Fazzini e Ndour a supporto. Occasione dall’inizio anche per Parisi, che farà rifiatare Gosens, mentre sulla destra dovrebbe agire Dodo. Tra i pali possibile l’utilizzo di Martinelli anche se De Gea parte favorito.

L’allenatore del Polissya, Rotan schiererà un 4-3-3 con l’esperto Filippov nel ruolo di centravanti. Difficile però che riesca e ribaltare il risultato. La gara sarà arbitrata dallo spagnolo De Burgos.

L’allenatore

Alla vigilia ha parlato Stefano Pioli. “Sicuramente farò qualche cambio di formazione – ha detto presentando la gara – ma sono d’accordo con Italiano, il mercato ancora aperto non ha senso dal momento che è iniziata la stagione”.