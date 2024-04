La Fiorentina non vince più. Solo un pari col Genoa

- Pubblicità -

La Fiorentina pareggia (1-1) allo stadio Artemio Franchi contro il Genoa. Era una partita, sulla carta, alla portata dei viola che potevano così fare un passo in avanti in classifica. Invece la Fiorentina non si schioda dal decimo posto. Nelle ultime cinque gare disputate in Serie A, la formazione di Vincenzo Italiano non ha mai vinto. Al vantaggio di Gudmundsson su rigore a fine primo tempo, replica Ikoné nella ripresa. Un gol annullato a Belotti. Un rigore prima concesso e poi revocato al Genoa, un mani in area che poteva essere un rigore per la Fiorentina non concesso. Italiano fa riposare Biraghi e schiera Parisi. In avanti sono Ikoné e Sottil a supportare Belotti. Alberto Gilardino lascia in panchina Retegui e si affida a Ekuban.

La partita

Viola che partono bene. La Fiorentina passa in vantaggio al 26’ con Andrea Belotti, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Al 42’ errore di Martinez quarta che innesca il fallo da rigore di Parisi su Ekuban. Il direttore di gara Di Marco concede il calcio di rigore, poi trasformato da Gudmundsson. Nella ripresa arriva quasi subito il pareggio. Al 54’ cross di Bonaventura sul secondo palo per Ikoné che, con un colpo di testa, pareggia. Nel finale il Genoa sì guadagna virtualmente anche un calcio di rigore per un fallo netto di Kayode su Retegui. Per Di Marco è rigore ma, richiamato al Var, decide poi di revocare la sua decisione. Polemiche nel finale poi per un tocco con il braccio di Haps, per Di Marco però non è rigore, ma il fallo è evidente, anche se il Var non interviene. Finisce dunque in parità con tante recriminazioni.

L’allenatore

Vincenzo Italiano commenta la gara. “Il primo anno una partita così l’avremmo persa, per la troppa foga. Ikonè credo sia il secondo pallone di testa della carriera, ci portiamo a casa il pari. Abbiamo ruotato un bel po’ di uomini in vista di giovedì. Serviva un po’ più di qualità negli ultimi minuti la palla girava troppo lenta, nessuno ha voluto tirare. Ma secondo me va bene così, giovedì abbiamo una gara fondamentale. Ma dobbiamo giocare più veloce rispetto all’ultimo periodo”.