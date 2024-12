La Fiorentina pareggia. Punto d’oro contro la Juve

- Pubblicità -

La Fiorentina chiude il 2024 con un pareggio, a Torino, contro la Juventus che va in rete grazie ad una doppietta di Thuram. Un punto importante dopo le due sconfitte, contro Bologna e Udinese, per la Fiorentina in rete con Kean e Sottil. Recriminano i bianconeri all’undicesimo pareggio in serie A. Le due squadre continuano a rimanere appaiate in classifica e sempre in lotta per un posto in Europa. Palladino recupera Dodò dopo la squalifica, schiera Parisi al posto di Gosens e davanti sceglie Colpani, Gudmundsson e Sottil alle spalle di Kean. Thiago Motta schiera McKennie nel ruolo di terzino sinistro e sulla trequarti sostituisce Yildiz con Mbangula.

La partita

La partita inizia e l’arbitro Mariani è subito costretto ad interrompere la gara per alcuni cori razzisti nei confronti di Vlahovic. È la Juventus a manovrare cercando, con più insistenza, la conclusione a rete. La più importante è orchestrata da Thuram che al 20’ si inserisce in area e batte De Gea tirando all’angolino basso di sinistra segnando così l’1-0. Al 38’ pareggiano i viola con l’ex di turno, Kean che trasforma di testa, su passaggio di Adli, sotto la sua ex curva, decidendo di non esultare e ricevendo gli applausi del pubblico di casa. Servito in area da Koopmeiners, Vlahovic costringe De Gea ad un mezzo miracolo, poi ci prova Locatelli ma la sfera finisce fuori e finisce il primo tempo in parità.

In avvio di ripresa la Juve ripassa in vantaggio. Al 49’ Thuram riceve in area dopo una deviazione involontaria di Ranieri, battendo nuovamente De Gea per il 2-1. All’87’ Cambiaso scivola dentro la sua area, regalando la palla ad Ikoné. Cross al centro con Kean che protegge la palla e serve Sottil che, di sinistro, pareggia. Punto pesante per la Fiorentina, che evita la terza sconfitta consecutiva anche grazie alle parate di De Gea.

L’allenatore

Felice, a fine gara, Raffaele Palladino. “Un punto che pesa per la qualità espressa dai ragazzi, abbiamo giocato con coraggio, abbiamo rimontato due volte e con una squadra come la Juve non è semplice. Bisogna essere orgogliosi di queste prove. Dobbiamo essere fieri di questa prova, abbiamo affrontato una grande squadra con tanta forza fisica in mezzo al campo – ha spiegato Palladino – e questo pareggio lo dedichiamo ai tifosi che non c’erano e sono rimasti a casa e anche ai presenti. Anche a Bove, che era presente con noi. Mi è piaciuto tutto, sicuramente abbiamo perso un po’ di equilibrio ma il mio compito è lavorare nel migliore dei modi con la squadra. Giocando ogni due giorni non è semplice. Oggi ci sono tante cose positive. C’è qualche rammarico per come abbiamo interpretato le due partenze, sia nel primo che nel secondo tempo. Siamo partiti un po’ timorosi, poi quando riconquistavamo palla non siamo stati bravi nella gestione. Poi ci siamo sbloccati. Nella ripresa è successo allo stesso modo, con il rimpallo di Cataldi per Thuram. Al di là di questo e dei dettagli, sono contento della prestazione di tutti, faccio i complimenti alla squadra. Questo punto vale molto”.