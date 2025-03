La Fiorentina sfida la Juventus

- Pubblicità -

Dopo il passaggio del turno in Conference League la Fiorentina si rituffa in campionato ed è a caccia di punti per rimanere nella zona Europa. Non sarà facile contro una Juventus che è lontana dalle prime posizioni ma decisa a rimanere tra le prime quattro della serie A per poter tornare in Champions League.

Le probabili formazioni

Raffaele Palladino recupera Madragora e Zaniolo che hanno scontato il turno di squalifica e Colpani che era infortunato. I primi due potrebbero giocare fin dal primo minuto. Colpani potrebbe entrare a gara in corso. Davanti a De Gea Pablo Marì potrebbe prendere il posto di Comuzzo per completare il reparto insieme a capitan Ranieri e Pongracic. Sulle fasce spazio ancora a Dodo e Gosens. In regia l’ex di turno Fagioli con, ai lati, Cataldi e Mandragora. Ndour e Folorunsho dovrebbero partire dalla panchina. Davanti in vantaggio la coppia formata da Gudmundsson e l’altro grande ex Moise Kean.

Thiago Motta recupera quasi tutti. Sono tornati in gruppo Conceicao, Savona e Rouhi: di conseguenza è out soltanto Douglas Luiz. In porta ci sarà Di Gregorio. In difesa, sulla destra, Weah, in mezzo Gatti e, al suo fianco, uno tra Kalulu, Veiga e Kelly, mentre a sinistra giocherà Cambiaso. In mezzo al campo ci sarà la conferma della coppia formata da Locatelli e Thuram. Sulla trequarti ballottaggio tra McKennie e Koopmeiners, con l’americano che sembra favorito. A completare la trequarti ci saranno Nico Gonzalez e Kenan Yildiz. In attacco toccherà ancora a Kolo Muani.