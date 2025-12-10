La Fiorentina torna a giocare in Conference anche se l’attenzione è sempre sul campionato

- Pubblicità -

La Fiorentina pensa più al campionato di serie A con una classifica drammatica più che alla Conference League ma anche questo impegno è da onorare ed è importante per gli uomini di Paolo Vanoli ritrovare la vittoria dopo la sconfitta di sabato scorso a Reggio Emilia, contro il Sassuolo, che ha messo in evidenza le tante difficoltà specialmente quelle ambientali. Contro gli ucraini della Dinamo Kiev, giovedì alle 18,45 allo stadio Artemio Franchi i viola sono chiamati ad una prova d’orgoglio per provare a ripartire poi anche in campionato.

Le probabili formazioni

Vanoli, come dichiarato in conferenza stampa, dovrà fare a meno di Gosens, Fagioli e Fazzini. Problemi su problemi per questa squadra che, nelle intenzioni dell’allenatore, dovrebbe anche cambiare modulo tattico. Tra i pali dovrebbe esserci Martinelli, sugli esterni Dodò e Fortini, a centrocampo potrebbe trovare spazio Nicolussi Caviglia, mentre davanti Piccoli affiancherà Dzeko.

La Diamo Kiev ha solo tre punti ed è 27° nella classifica della Conference League. Ha collezionato tre sconfitte ed appare vulnerabile. Sono 7 i gol subiti e 6 quelli realizzati, tutti segnati nell’ultima partita contro lo Zrinjski, che ha visto la squadra di Kostiuk imporsi nettamente. Le tre sconfitte precedenti erano arrivate contro Crystal Palace, Samsunspor e Omonia Nicosia.

L’allenatore

“Una vittoria in Conference League ci servirà per affrontare la gara di domenica contro il Verona che per noi è come una finale. Tutti qui vogliamo uscire da questa situazione per il bene della Fiorentina – ha detto Vanoli presentando la gara – che è l’unica cosa che conta. Non sto lavorando sulla tattica, sto cercando di accendere il click nella testa dei miei giocatori, se lo trovo possiamo ripartire. Bisogna tirare fuori valori come coraggio, umiltà, voglia di lottare senza paura”.

È intervenuto anche il capitano della Fiorentina Luca Ranieri. “Siamo consapevoli di questa situazione, noi giocatori siamo i primi responsabili, siamo a totale disposizione del tecnico, massima fiducia in lui. Non dormiamo la notte, stiamo soffrendo e proprio per questo siamo decisi a far vedere di che pasta siamo fatti uscendo da questa crisi”.