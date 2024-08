La Fiorentina torna a giocare in Conference League

- Pubblicità -

L’esordio in campionato non è stato esaltante ma, del resto, mancano ancora alcune pedine e gli ultimi acquisti di mercato per poter vedere la vera Fiorentina che non può essere quella vista contro il Parma. Giovedì 22 agosto alle 20 il debutto in Conference League. Dopo Twente e Rapid Vienna stavolta i viola se la dovranno vedere con la Puskas Akademia, avversario di caratura inferiore ma comunque insidioso. Gli ungheresi infatti sono decisamente più avanti di condizione e dopo quattro giornate sono l’unica squadra a punteggio pieno della OTP Bank Liga.

Le probabili formazioni

Raffaele Palladino farà qualche cambio rispetto alla gara d’esordio di serie A anche perché poi domenica c’è il Venezia e poi il ritorno in Ungheria. Potrebbe esserci il debutto di De Gea tra i pali. In difesa potrebbe giocare Kayode con Pongracic (squalificato per il Venezia) e il rientrante Ranieri. A sinistra potrebbe giocare Parisi. In avanti ballottaggio tra Colpani e Ikoné e tra Sottil e Brekalo. In avanti favorito ancora Kean, con Beltran pronto a entrare nel corso della gara.

- Pubblicità -

Il tecnico ungherese Hornyak sceglierà la formazione migliore possibile. Peksi è destinato a giocare in porta. Davanti dovrebbero giocare Levi e Plsek con Colley centravanti.