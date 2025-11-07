La prima di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina contro il Genoa

- Pubblicità -

Paolo Vanoli è arrivato a Firenze dopo aver raggiunto l’accordo con la Fiorentina. L’ex tecnico del Torino, scelto dopo Stefano Pioli, si è recato al Viola Park ed ha già diretto il primo allenamento con la squadra ultima in classifica e reduce dalla sconfitta in Conference League con il Mainz. Contratto di otto mesi con opzione di rinnovo per Vanoli che debutterà domenica a Marassi contro il Genoa.

Le probabili formazioni

Prima volta, dunque, sulla panchina della Fiorentina per Paolo Vanoli, chiamato già ad un match cruciale per la lotta salvezza al Ferraris contro il Genoa.

C’è grande curiosità per capire come giocherà la Viola. In porta, dopo il turno di riposo in Conference, ci sarà De Gea. In difesa potrebbe trovare posto Comuzzo con Pablo Marì e Ranieri. Sulle corsie esterne dovrebbe essere confermato Dodo mentre a sinistra – con Gosens ancora assente – è lotta a due tra Fortini, ancora favorito, e Parisi. A centrocampo Sohm e Mandragora con Nicolussi Caviglia. In attacco conferme per Gudmundsson e Kean

Daniele De Rossi, anche lui alla prima panchina col Genoa, non potrà utilizzare Malinovskyi squalificato e rimpiazzato in mezzo al campo da Masini che farà reparto con Thorsby e Frendrup mentre sulle corsie ci sarà uno fra Sabelli e Norton-Cuffy a destra. Dubbi anche in attacco con Colombo e Vitinha che potrebbero essere confermati o, in alternativa, Ekuban ed Ekhator. In difesa davanti a Leali spazio a Marcandalli, Ostigard e Vasquez.