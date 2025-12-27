Rabbia e sconforto. La Fiorentina chiude il 2025 con un’altra sconfitta

- Pubblicità -

La vittoria contro l’Udinese aveva fatto ben sperare per una possibile ripresa da parte dei viola alla disperata ricerca di punti per evitare la serie B ed invece, allo stadio Ennio Tardini di Parma si è rivista una squadra spenta, senza grinta e senza le forze necessarie per reagire ad una situazione difficilissima. La Fiorentina è sempre ultima con 9 punti e non si capisce come possa salvarsi. È atteso l’arrivo di Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo ed i tifosi (in tanti anche a Parma) e che continuano a contestare la squadra, si aspettano novità dal mercato di gennaio. L’orribile 2025 si conclude con questa sconfitta (1-0) contro una diretta concorrente per la salvezza, che lascia tanta tristezza tra i tifosi. Vanoli, alle prese con le tante assenze in difesa, schiera Viti, Comuzzo e Pogracic in difesa spostando Dodo e Parisi a centrocampo con Fagioli, Mandragora e Ndour. In avanti Kean e Gudmundsson. Carlos Cuesta disegna una difesa a quattro con Ondrejka e Benedyczak a supportare il centravanti Pellegrino.

La partita

Dopo l’Udinese tutti si aspettavano una partita nel segno della continuità. E invece la Fiorentina non è riuscita a fare punti al Tardini di Parma. Vanoli pare sempre più in confusione, incapace di trasmettere gli stimoli giusti per trovare la vittoria. La squadra gioca, appare viva a tratti ma commette tanti, troppi errori, sia in difesa che in attacco. Per quanto visto in campo il Parma ha meritato il successo che ha un’occasione al 32’ con Ondrejka. Il tiro però finisce a lato. Fiorentina, invece, praticamente mai al tiro durante i primi 45 minuti di gioco.

Nella ripresa il gol del Parma. È il 48’ quando Sorensen s’inserisce con i tempi giusti e sfrutta le indecisioni della difesa viola segnando il gol dell’1-0. La Fiorentina prova a reagire al 63’ ma Corvi, il portiere dei ducali, si supera su una conclusione di Comuzzo. Kean spara alto al 69’ mentre il Parma ci prova al 74’ ed al 78’ con Pellegrino e Oristanio. Il finale vede ancora i viola in attacco ma il tiro di Gudmundsson è ancora parato da Corvi. Squadra e società sono in silenzio stampa. Domenica si torna al Franchi per la gara contro la Cremonese.