Roberto Goretti è il nuovo Direttore Sportivo della Fiorentina

- Pubblicità -

La Fiorentina ha annunciato il nuovo Direttore Sportivo. Si tratta di una promozione interna. Roberto Goretti, che fino ad ieri ricopriva il ruolo di Direttore Tecnico sarà il nuovo Direttore Sportivo.

Il comunicato ufficiale della società

“ACF Fiorentina comunica che Roberto Goretti è il nuovo Direttore Sportivo del Club. Goretti, già Direttore Tecnico dalla stagione 2024/25, assume la responsabilità dell’area sportiva del Club Viola”.

- Pubblicità -

Il nodo allenatore

La prima scelta, fino a qualche ora fa, di Roberto D’Aversa come possibile allenatore viola, è stata scartata dopo che lo staff dirigenziale ha capito che l’allenatore non era gradito dalla tifoseria. La scelta è stata di affidare la squadra a Daniele Galloppa, tecnico della Primavera, che sarà in panchina sia giovedì, in Conference League, contro il Mainz sia, molto probabilmente, domenica al Luigi Ferraris, nello scontro salvezza contro il Genoa.

I tifosi, intanto hanno scritto una lettera aperta al presidente Rocco Commisso nella quale chiedono dirigenti capaci per guidare la società oppure un passo indietro nella proprietà.

- Pubblicità -

I nomi, intanto, si rincorrono. Messo da parte D’Aversa si continuano a fare i nomi di Vanoli, Nesta, Mancini o di un ritorno di Palladino.

La Conference League

La Fiorentina torna a giocare dopo la sconfitta in campionato contro il Lecce. Per la terza giornata della Conference League, in programma giovedì 6 novembre alle 18:45 alla Mainz Arena, i viola cercano tre punti importanti. Daniele Galloppa dovrebbe cambiare modulo. Assente Gudmundsson, in permesso in Islanda. Davanti a De Gea la difesa a quattro sarà composta da Fortini, Comuzzo, Ranieri e Parisi (che sostituirà l’infortunato Gosens). Tre giocatori a centrocampo: Mandragora, Nicolussi Caviglia e Sohm con Fazzini dietro alla coppia Kean-Piccoli con la possibilità però anche di poter vedere in campo Dzeko.

- Pubblicità -

Come la Fiorentina anche il Mainz è ultima in campionato e prima in Conference. Il tecnico dei tedeschi Bo Henriksen dovrebbe schierare Zentner in porta. In difesa Hance-Olsen a destra, al centro Maloney e Kohr sulla sinistra. A centrocampo Widmer, Mwene, Amiri, ex Genoa e, dietro l’unica punta Hollebarch, ci saranno Nebel e Lee Jae-Sung.