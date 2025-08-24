Solo un pareggio per la Fiorentina a Cagliari

- Pubblicità -

Debutto in serie A sotto le aspettative per la Fiorentina che gioca un primo tempo deludente e dove il Cagliari si fa preferire. Poi, con alcuni cambi, la squadra di Stefano Pioli riesce ad ottenere il vantaggio ma De Gea, dopo aver salvato il risultato non può niente al 94’ sul tiro di Luperto che decreta il pareggio tra sardi e fiorentini. Pioli schiera ancora una volta Ndour titolare e lascia in panchina Dzeko. Fabio Pisacane schiera due ex Folorunsho, una spina nel fianco, e Mina. In avanti Sebastiano Esposito.

La partita

La Fiorentina per tutto il primo tempo pensa soprattutto a difendersi. Non si ricorda, nei primi 45 minuti, un tiro in porta. Il Cagliai, invece, si mostra subito intraprendente. Al 13’ Esposito lancia Deiola che crossa, Ranieri rimedia in angolo. Sul corner Folorunsho colpisce a rete e Gosens salva sulla linea.

- Pubblicità -

Nel secondo tempo non rientrano Ranieri e Ndour, sostituiti da Viti e Mandragora ma è sempre il Cagliari ad attaccare. Al 56’ Borrelli impegna De Gea. Al 68’ la Fiorentina, col primo vero tiro in porta, passa in vantaggio. Gud serve un pallone per Mandragora che anticipa di testa Yerry Mina e segna l’1-0 viola. Al 76’ la Fiorentina fallisce il raddoppio con Kean che tira alto un pallone che doveva essere solamente depositato in rete. All’80’ il Cagliari spreca con Gaetano una bella punizione dal limite. Ed è subito dopo lo stesso Gaetano ad impegnare De Gea costretto ad un intervento straordinario. Proprio nei minuti di recupero, al 94’ unì’altra punizione di Gaetano trova la testa di Sebastiano Luperto, lasciato completamente solo da Marì e da Kean, che batte un non impeccabile De Gea. Finisce in parità e giovedì si torna in campo a Reggio Emilia per il ritorno del playoff di Conference League contro il Polissya.

L’allenatore

Stefano Pioli conferma, a fine gara, le difficoltà, della Fiorentina. “È stata una partita difficile. Il risultato finale è giusto, poi peccato perché eravamo a un pelo dalla vittoria. Dispiace aver preso un gol dove le posizioni non erano corrette, dobbiamo lavorarci perché ormai eravamo arrivati a un passo dal successo. Non eravamo stanchi per la partita di Conference League – continua Pioli – ci siamo mossi poco e coi movimenti sbagliati, poi avevamo concesso poco e quasi niente. Dovevamo essere più svelti e rapidi, poi la partita si è fatta difficile anche per la prestazione dei nostri avversari. Avevamo la palla e l’abbiamo persa, lì è arrivato il primo errore, poi sulla punizione avevamo la linea troppo bassa e abbiamo lasciato Luperto indisturbato”.