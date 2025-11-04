Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina

- Pubblicità -

In attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore, in pole position c’è Roberto D’Aversa con Paolo Vanoli come alternativa la Fiorentina ha ufficializzato l’esonero di Stefano Pioli. La squadra è stata affidata all’allenatore della Primavera Daniele Galloppa. Probabile che Galloppa sia in panchina sia per la gara di Conference League, giovedì (alle 18,45) a Magonza e poi domenica, al Luigi Ferraris, nello scontro salvezza col Genoa. Durante la sosta per la Nazionale potrebbe arrivare il nome del nuovo allenatore. Non è escluso, però, che l’annuncio del nuovo tecnico possa arrivare nelle prossime ore.

Il comunicato ufficiale della società

ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile.

La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro.

La guida tecnica della Prima Squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall’allenamento di questo pomeriggio, a Mister Daniele Galloppa.

Il futuro

Come accennato il probabile sostituto di Stefano Pioli dovrebbe essere Roberto D’Aversa. Un nome che non scalda i cuori della tifoseria gigliata. D’Aversa è reduce da due esoneri e due retrocessioni, l’ultima lo scorso anno con l’Empoli. Non è l’unico nome che circola ma, sicuramente, è il profilo sul quale si stanno orientando i dirigenti viola. Si attende anche di conoscere il nome del nuovo direttore sportivo dopo le dimissioni di Daniele Pradè. Si prospetta una soluzione interna con la promozione di Roberto Goretti dalla direzione tecnica a quella di direttore sportivo.