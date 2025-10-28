Trasferta difficile, contro l’Inter, per la Fiorentina

- Pubblicità -

La Fiorentina non sta attraversando un buon periodo ma non può permettersi distrazioni. In otto giornate sono arrivati solo 4 punti, frutto di altrettanti pareggi. La caccia alla vittoria prosegue a Milano dove mercoledì (alle 20,45) i viola affronteranno l’Inter, di sicuro l’avversaria più difficile da affrontare in questo periodo. Gara delicata per Stefano Pioli, che da allenatore del Milan perse tutti gli ultimi sei derby disputati.

Le probabili formazioni

Stefano Pioli si giocherà tutto in cinque giorni. Il crash test di San Siro contro l’Inter per la nona giornata di campionato e poi la sfida contro il Lecce, domenica prossima, all’Artemio Franchi. Rispetto alla partita pareggiata col Bologna dovrebbero esserci alcuni cambi. In difesa, davanti a De Gea, dovrebbero giocare Comuzzo e Ranieri. Ballottaggio tra Pongracic e Pablo Marì. A centrocampo potrebbe partire titolare Fortini al posto di Gosens. Confermato a destra Dodo mentre i tre centrali potrebbero essere Nicolussi Caviglia, Mandragora e Ndour con Fagioli e Sohm in panchina. Davanti il tandem sarà ancora una volta composto da Gudmundsson e Kean.

- Pubblicità -

Chivu non dovrebbe cambiare molto. Davanti a Sommer, in porta, la difesa sarà composta da Akanji, Acerbi e Bastoni. In alternativa De Vrij. Dumfries e Carlos Augusto sugli esterni mentre al centro insieme a Calhanoglu e Barella dovrebbe esserci Sucic, favorito per sostituire l’infortunato Mkhitaryan. Ancora assente Thuram, in attacco si va verso la coppia composta da Lautaro Martinez e Pio Esposito che sembra essere favorito su Bonny.