Trasferta in Slovenia per la Fiorentina in Conference League

Viola a caccia del pass per la semifinale. Rientra Adli a centrocampo, Comuzzo in difesa. Unico dubbio in attacco

La Fiorentina torna a giocare in Conference League. Nell’andata dei quarti di finali i viola giocano in Slovenia, giovedì 10 aprile (alle 21) contro il Celje. Ci saranno un po’ di cambi tra gli uomini di Raffaele Palladino con l’innesto a centrocampo di Adli fin dal primo minuto.

Le probabili formazioni

Palladino cambierà qualche giocatore ma non ci saranno delle vere e proprie rivoluzioni anche perché la Fiorentina vuole vincere e ipotecare, fin dalla prima partita, il passaggio del turno alle semifinali. In porta giocherà De Gea. Dubbio sull’impiego o di Pongracic oppure di Moreno con Comuzzo e Ranieri sicuri di una maglia da titolare. Parisi e Dodò esterni di centrocampo con Adli, Mandragora e Cataldi centrali. In panchina Fagioli. In avanti oltre a Kean ballottaggio tra Beltran e Zaniolo.

Lo stadio del Celje sarà tutto esaurito. Circa 12.500 tifosi presenti per una gara importante. L’allenatore Riera schiererà tutti i titolari. Presente, allo stadio Z’dezele il capitano e l’uomo più pericoloso, il nazionale Zan Karnicnik. L’unico assente sarà l’attaccante Armandas Kucys che si è rotto il crociato a fine marzo. Un’assenza importante tra le fila degli sloveni.