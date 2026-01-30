Trasferta molto difficile della Fiorentina in casa dei campioni d’Italia del Napoli

- Pubblicità -

Ci sono anche Moise Kean e Roberto Piccoli fra i 23 convocati per la trasferta della Fiorentina sabato 31 gennaio (alle 18) contro il Napoli. Rientrano anche Fabiano Parisi oltre a Dodo e Rolando Mandragora che hanno saltato gli ottavi di coppa contro il Como.

Le prima parole del presidente Giuseppe Commisso

Alla vigilia della gara contro i campioni d’Italia il neo presidente della società Giuseppe Commisso è intervenuto attraverso i canali ufficiali della società “Voglio essere molto chiaro su un punto fondamentale: la Fiorentina continuerà lungo il percorso iniziato da mio padre: mia madre, la mia famiglia e io garantiremo continuità e porteremo avanti il suo lavoro riportando la Fiorentina al livello che Firenze e i tifosi meritano”. Nel suo primo intervento, da neo presidente viola, Giuseppe B. Commisso ha confermato l’impegno della famiglia a fianco della squadra viola. “La stagione non è iniziata nel migliore dei modi, ma il lavoro di Paolo Vanoli ha portato nuova energia, chiarezza e identità al gruppo. Ora più che mai è è fondamentale l’unità, ma anche essere compatti, determinati e motivati. Desidero fare un grande in bocca al lupo a Fabio Paratici che entrerà ufficialmente a far parte della Fiorentina nei prossimi giorni. Siamo estremamente soddisfatti di questa scelta e non vediamo l’ora di vederlo all’opera. Purtroppo – ha ribadito Giuseppe Commisso – uno dei più grandi crucci di mio padre è stato non essere riuscito a costruire uno stadio pronto ad accogliere i tifosi della Fiorentina in modo degno. La questione resta complessa ma auspichiamo che si creino le condizioni per un nostro coinvolgimento, affinché Firenze possa finalmente avere un impianto moderno e rinnovato in tempi ragionevoli. Tra poco tornerò in America, dove ho altre responsabilità tra cui Mediacom, ma anche da lontano il mio impegno sarà costante”.

Le probabili formazioni per Napoli – Fiorentina

La Fiorentina è alla disperata ricerca di punti per allontanarsi dalla zona salvezza ed arriva al diego armando Maradona dove si troverà di fronte una squadra appena uscita dalla Champions League e che ha trovato una sola vittoria nelle ultime sette gare. Vanoli, in attacco, ritrova sia Piccoli che Kean. Più probabile che inizi Piccoli con Kean utilizzabile nella seconda parte della gara. L’alternativa è l’utilizzo di Gudmundsson al centro dell’attacco. Probabile l’utilizzo ai lati di Solomon e Parisi, recuperato dall’infortunio. A centrocampo confermato Fagioli, così come Mandragora. A completare il reparto si giocano una maglia Fabbian e Brescianini. In difesa invece pochi dubbi: Dodo verrà schierato titolare insieme a Pongracic, Comuzzo e Gosens davanti a De Gea.

Antonio Conte è ancora alle prese con una lunga lista di indisponibili. Non saranno presenti Rrahmani, Politano, Anguissa, Milinkovic-Savic, Gilmour, David Neres e De Bruyne. Davanti a Meret giocheranno Juan Jesus, Buongiorno e Di Lorenzo. Sulla fascia sinistra ballottaggio tra Olivera e Gutierrez, mentre sulla destra ci sarà Spinazzola. In mezzo al campo conferme per Lobotka e McTominay. Davanti tridente obbligato con Elmas, Vergara e Hojlund, con Lukaku pronto a subentrare.