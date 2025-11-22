Un pareggio tra Fiorentina e Juventus che non accontenta nessuno

- Pubblicità -

Un mattoncino alla volta. Un altro pareggio per la Fiorentina che non ha ancora vinto una gara in serie A. Un passo indietro per la Juventus che allo stadio Franchi non riesce ad essere incisiva. Mandragora incanta con una bella rete da 25 metri dopo che i viola, proprio a fine primo tempo avevano subito il gol di Kostic. Durante la gara sgradevoli cori discriminatori nei confronti di Vlahovic, a cui viene revocato un rigore. Vanoli sceglie Parisi a centrocampo per sostituire Gosens mentre in attacco è Piccoli a giocare accanto a Kean. Spalletti schiera Yldiz e Vlahovic in attacco.

La partita

Il primo tempo vede protagonista Vlahovic. I tifosi della Fiorentina lo bersagliano con cori di discriminazione territoriale che costringono l’arbitro Doveri ad interrompere la gara due volte e prova a vendicarsi al 14’ quando viene atterrato in area da Pablo Marì. L’arbitro che in un primo momento decreta il penalty torna sulla sua decisione dopo revisione al VAR. al 25’ Kean corre per metà campo ma poi il tiro finisce sulla traversa. Al 35’ è ancora Vlahovic a cercare la rete ma tira sull’esterno della rete della porta difesa da De Gea. In pieno recupero del primo tempo Kostic controlla un pallone ai venti metri e batte il portiere viola per l’1-0 bianconero. Una mazzata che potrebbe avere conseguenze ma la Fiorentina, invece, torna in campo, nel secondo tempo, molto aggressiva. Al 48’ Thuram controlla male un pallone e serve Kean che appoggia per Mandragora. Il centrocampista, da 25 metri, calcia un tiro imprendibile che Di Gregorio nemmeno vede. È il gol del pareggio. La Fiorentina insiste ancora e Di Gregorio si rifugia in corner su un tiro di Kean. Al 57’ Yldiz salta Pablo Marì ma tira debolmente sulle braccia di De Gea. Al 75’ Koopmeiners serve Miretti che spreca, malamente, l’occasione. Finisce con la divisione della posta in palio. Fiorentina sempre ultima, Juventus che rimane a ridosso delle prime.

L’allenatore

Paolo vanoli, a fine gara, analizza il pareggio. “Dobbiamo accettare il fatto di essere in fondo alla classifica, anzi dobbiamo essere umili a capire dove siamo. Avevo chiesto la prestazione per la nostra gente. Abbiamo aggiunto un punto per arrivare alla salvezza: il nostro obiettivo è cambiato e dobbiamo essere focalizzati su questo. Siamo partiti un po’ timorosi. Abbiamo lasciato troppe volte Marì con Vlahovic nell’uno contro e dobbiamo migliorare in questo. Abbiamo attaccanti forti e dobbiamo servirli bene, ma per farlo dobbiamo giocare meglio dal basso. Mi dispiace che Moise Kean non sia riuscito a trovare il gol, ma è un leader e noi dobbiamo essere bravi a servirlo meglio anche in area di rigore. Abbiamo giocato con due attaccanti fisici, ma si devono conoscere e uno deve essere al servizio dell’altro. In quel reparto – conclude Vanoli – abbiamo ampia scelta. Moise ha dimostrato quanto ci tiene a questa squadra e a questa maglia”.