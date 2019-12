Il Reporter dicembre 2019

Come sarà la Firenze del 2030? Siamo convinti che sia oggi, con dieci anni di anticipo, il momento giusto per iniziare a immaginarla. Abbiamo quindi chiesto a sei esperti che a Firenze vivono e che la città l’hanno studiata di anticipare gli scenari e le sfide della città del futuro.

Poi una cosa, concreta, per il presente: il piano per ridurre l’uso della plastica. Se ne potrà mai fare a meno del tutto? Ce lo spiega il professor Ugo Bardi, una vera autorità sui temi ambientali, nella rubrica Green Reporter.

L’anno che inizia sarà anche quello della nuova linea della tramvia. Tutto quello che c’è da sapere sul percorso, i cantieri e i tempi della linea 3.2 da Firenze a Bagno a Ripoli.

Non manca ovviamente il Natale, con due guide. La prima, con tante idee per uno shopping tutto fiorentino. La seconda, con tutti gli attesissimi mercatini natalizi di Firenze e dintorni.

Tante storie dalla nostra città. Quella di Plautilla Nelli, pittrice quando alle donne non era permesso di fare le pittrici, e del suo capolavoro ritrovato, l’Ultima Cena. Quella di Madame Flo, la sartoria che veste la storia con i suoi costumi d’epoca. Quella di Mr. Kelp, l’azienda che assume solo over 40 per dare una seconda opportunità a loro e alle botteghe storiche che rischiano di chiudere.

E poi sport, cultura, appuntamenti e le nostre rubriche da non perdere: cibo, libri e curiosità dalla storia di Firenze.

