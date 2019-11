Il Reporter novembre 2019

Novembre è il mese del fiume. Il mese in cui Firenze ricorda la tragica alluvione del 1966, ma anche il mese in cui la città si interroga sul suo rapporto con l’Arno, cercando di riscoprire la sua forza vitale. C’è chi ce l’ha fatta: in questo numero presentiamo alcuni dei più riusciti esempi di rigenerazione urbana a partire dai fiumi. Ce la farà anche Firenze? Leggi l’articolo.

Un’alluvione come quella del ‘66 potrebbe accadere anche oggi? Con quali conseguenze? Ne parliamo con il professor Fabio Castelli, massimo esperto delle alluvioni dell’Arno.

Ancora ambiente: con l’inverno torna il periodo critico per lo smog. Numeri della qualità dell’aria in città.

Trent’anni fa, cadeva il Muro di Berlino: storia del rapporto tra la capitale tedesca e Firenze. Trent’anni fa nasceva intanto il Banco Alimentare, che si prepara a festeggiare a modo suo, pensando ai più bisognosi.

E poi tante storie dalla nostra città. Quella di Wolfango Poggi, l’Ironman che non sapeva nuotare. Quella delle Creative Mornings, le mattinate creative arrivate all’Oltrarno da New York. Quella, incredibile, di Franck Ribéry, il nuovo idolo dei tifosi viola

Come sempre da non perdere, le nostre rubriche: cibo, libri e curiosità dalla storia di Firenze.

