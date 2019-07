Lungarno Luglio-Agosto 2019 | 75

Il caldo vi dà alla testa? Niente paura! Dal 1° luglio in città arriva Lungarno, utilissimo ANCHE come ventaglio o un comodo cappellino ripara-sole!

In questo numero: Vola tutto, l’arte di strada dei giocolieri al semaforo; L’hai voluta la biciletta? , un resoconto sulla cicloviabilità tra FIAB e Mobike; Corto Piaggese, progetto di riqualificazione del dibattuto quartiere de Le Piagge; e la carrellata di eventi firmata ESTATE FIORENTINA 2019. Potevano mancare spunti fashion per questa estate incandescente? Certo che no e ci pensa Marta Pancini con un ottimo To sleep or not to slip a tema “sottoveste della nonna”; e tra le mete suggerite per fuggire dalla calura cittadina sbuca… un’altra città, alla quale però non si può mai dire di no.

Non mancheranno le rubriche “Parla come Mangi” con il Riso Viola del Pop Cafè e le “Nuove Aperture”con Le Vele; la combo “Esseri Urbani” – “Undici Proverbi Fiorentini” e a sorpresa tornano i Racconti in Tramvia.



Ma Lungarno resta principalmente uno strumento di navigazione per l’offerta culturale della città e allora ecco gli immancabili “eventi da non perdere” le e gli “Accadde a Firenze”; gli appuntamenti teatrali con “sipario” e quelli musicali con “Casa Jazz” e “Frastuoni”.

Per il versante cinefilo questo mese ci siamo addentrati in una retrospettiva su Paolo Sorrentino “The Young Maestro” e “Jep Gambardella vs Tonino Pettola”.

SI SI, c’è anche l’oroscopo, tranquilli.