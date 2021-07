A Firenze arrivano i set cinematografici

A Firenze i set cinematografici di importanti produzioni: sono infatti iniziate sia le riprese dell’episodio fiorentino della serie Netflix ‘From Scratch‘ tratta dal bestseller autobiografico di Tembi Locke che quelle del film di Leonardo Pieraccioni ‘Il sesso degli angeli’. In agosto in programma anche le riprese de ‘Il Colibrì’ con la regia di Francesca Archibugi tratto dal bestseller di Sandro Veronesi e della serie tv ‘L’Amica Geniale‘ con la regia di Daniele Lucchetti che continueranno anche in settembre.

A Firenze i set cinematografici: dove e quando trovarli

Per quanto riguarda i set cinematografici per la serie tv Netflix, le riprese sono programmate da oggi (21 luglio) al 7 agosto e interesseranno numerose zone del centro a iniziare dalla location principale di piazza del Carmine, ma anche piazza Santa Croce, piazza del Mercato Nuovo, piazza San Pier Maggiore, piazza Stazione, via Santa Margherita, via del Parione, via delle Terme, via Santi Apostoli, piazza Santa Trinita, via Tornabuoni, lungarno Guicciardini, Ponte alla Carraia, via dei Girolami. A queste si aggiungono i campi base dove stazionano i mezzi con le attrezzature necessarie per le riprese. Il campo base principale è collocato in piazza Vittorio Veneto e anche in piazza del Carmine, uno dei set principali del film. Le riprese sono previste in varie zone del centro. Per quanto riguarda ‘Il sesso degli angeli’ i set saranno allestiti a fine luglio in piazza di San Salvi e ponte alle Grazie. Le riprese del film della Archibugi, ‘Il Colibrì’ inizieranno il 2 agosto in ponte Santa Trinita. Sempre dal 2 agosto (fino al 6) il set interesserà anche piazza Savonarola con chiusure sempre temporanee e divieti di sosta a tratti sia sulla piazza che in via Pico della Mirandola e via Giacomini. Dal 3 al 5 agosto sono previste riprese anche in piazza Santo Spirito. L’ultima location è piazza del Mercato Nuovo. Anche il campo base di questa produzione è collocato in piazzale Vittorio Veneto. Su ‘L’amica geniale’ le riprese si svolgeranno in agosto e settembre. Tra le aree interessate via di San Niccolò, piazza d’Azeglio, piazza Duomo, piazza Santissima Annunziata.

Per il vicesindaco Bettini è un segno della ripartenza

RIPARTENZA – Come sottolineato dal vicesindaco Alessia Bettini il ritorno delle grandi produzioni cinematografiche e televisive a Firenze è un segno della ripartenza dopo i momenti più critici della pandemia. Rappresenta inoltre, ha aggiunto, “un formidabile veicolo di promozione per la nostra città in un periodo dove il turismo, soprattutto quello internazionale, ancora non è ripartito a pieno ritmo”.