giovedì, 12 Febbraio 2026
Arte & Cultura

Anniversario scomparsa Elettrice Palatina: Musei civici gratuiti e living history

Per ricordare Anna Maria Luisa de' Medici mercoledì 18 febbraio i Musei Civici Fiorentini saranno aperti gratuitamente ai visitatori. Incontro speciale in Palazzo Vecchio

di Redazione

-

In occasione dell’anniversario della scomparsa di Anna Maria Luisa de’ Medici, conosciuta come l’Elettrice Palatina, i Musei Civici Fiorentini saranno gratuiti e si potrà partecipare ad un’attività di living history (sempre gratuita ma con prenotazione obbligatoria).

Quand’è l’anniversario della scomparsa dell’Elettrice Palatina

Anna Maria Luisa de’ Medici, l’ultima discendente della casata granducale e nota come l’Elettrice Palatina si spense a Firenze il 18 febbraio 1743. Grazie a lei l’immenso patrimonio fiorentino è rimasto in città fino a noi e per questo le istituzioni culturali cittadine la celebrano e la ricordano ogni anno.

Quali sono i Musei gratuiti

Per ricordare la figura dell’Elettrice Palatina il prossimo mercoledì 18 febbraio i Musei Civici Fiorentini saranno aperti gratuitamente ai visitatori.

Ecco quali sono i musei gratuiti e gli orari di apertura:

  • Museo di Palazzo Vecchio orario di apertura 9.00-19.00
  • Torre di Arnolfo orario 9.00/17.00 (in caso di pioggia sarà accessibile solo il camminamento di ronda)
  • Museo Novecento, orario di apertura 11.00-20.00
  • Santa Maria Novella, orario di apertura 9.00-17.30
  • Cappella Brancacci, orario di apertura 10.00-17.00
  • MAD Murate art District, orario di apertura 14.30-19.30

Le biglietterie chiudono un’ora prima del museo.

Living history

L’attività di living history dedicata all’Elettrice Palatina organizzata da Fondazione MUS.E si terrà alle ore 11, 12, 15, 16 e 17 (durata 1 ora) al Museo di Palazzo Vecchio.
Nell’occasione il pubblico potrà dialogare con l’Elettrice in persona per conoscere e riscoprire il carattere peculiare dell’ultima Gran Principessa Medici e approfondire le ragioni storiche che la portarono a concepire e a realizzare il celebre Patto di Famiglia, un vero e proprio atto giuridico di tutela stipulato con Francesco Stefano di Lorena, grazie al quale si vincolò allo Stato – il Granducato di Toscana – tutto il complesso dei beni che facevano parte delle collezioni medicee: «…Gallerie, Quadri, Statue, Biblioteche, Gioje ed altre cose preziose […] a condizione espressa che di quello è per ornamento dello Stato, per utilità del Pubblico e per attirare la curiosità dei forestieri, e non ne sarà nulla trasportato e levato fuori dalla Capitale e dello Stato del Gran Ducato».

Anna Maria Luisa de’ Medici sarà impersonata da Giaele Monaci; l’introduzione alla sua figura e al contesto storico a cura di Andrea Verga.

La partecipazione all’incontro è gratuita. La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: 055-0541450 [email protected]

