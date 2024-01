A Firenze riaprono museo e chiesa di Orsanmichele, 6 giorni su 7

- Pubblicità -

Dopo oltre un anno di lavori riapre al pubblico il complesso di Orsanmichele, uno dei musei “con vista” su Firenze, che per l’occasione allunga i suoi orari: dal 19 gennaio 2024 sarà visitabile tutti i giorni, ad eccezione del martedì. Gli interventi hanno riguardato sia la chiesa sia il museo, per un totale di 1.800 metri, con il riallestimento, il restauro e la manutenzione di molte opere. Nei piani superiori dell’edificio, che in passato fu anche mercato e granaio, oltre ad ammirare le statue originali che adornavano le nicchie esterne, è possibile ammirare un panorama inedito dei monumenti fiorentini.

Il riallestimento del Museo di Orsanmichele

Nel Museo gli studi Map Architetti e Natalini Architetti hanno ripensato il percorso che si sviluppa intorno a 13 statue originali, opera dei più grandi scultori del Rinascimento fiorentino (come Lorenzo Ghiberti, Donatello, Nanni di Banco, Andrea del Verrocchio, Baccio da Montelupo, Giambologna), accanto a quelle trecentesche Piero di Giovanni Tedesco e Niccolò di Pietro Lamberti, che adornavano le nicchie esterne dell’edificio affacciato su via de’ Calzaiuoli e sulle strade limitrofe. Le opere sono state collocate tenendo conto della posizione originaria e poste più in alto rispetto al passato, per recuperare la concezione con cui sono nate, per essere viste dal basso. Arrivano inoltre nuovi strumenti didattici, con collegamenti interattivi grazie a Qr code, e una nuova brouchure.

Per quanto riguarda la chiesa di Orsanmichele il periodo di chiusura ha consentito di restaurare ed effettuare la manutenzione straordinaria delle sculture, dei dipinti murali e dei paramenti lapidei, anche con una spolveratura integrale del tabernacolo dell’Orcagna. “La chiesa di Orsanmichele si apre e si mostra all’esterno – spiega la Soprintendente Antonella Ranaldi – Grazie alle nuove bussole che permettono di lasciare aperti i grandi portoni, dalle vetrate si potrà vedere l’interno da via dell’Arte della Lana. È un invito ad entrare, ma non solo, è un’idea di bellezza accessibile, a porte aperte, valorizzata dalla nuova e riuscita illuminazione interna, che esalta le vetrate colorate, le grandi volte e i capolavori scultorei che la rendono splendida”.

I nuovi orari di Chiesa e Museo di Orsanmichele di Firenze

La ripartenza dopo 400 giorni di lavori porta novità anche novità sul fronte degli orari di apertura della Chiesa e del Museo di Orsanmichele, che vengono estesi rispetto al passato. L’intero complesso sarà visitabile dal pubblico, a partire da venerdì 19 gennaio 2024, dal lunedì al sabato dalle dalle 8.30 alle 18.30 (eccetto il martedì, quando è prevista la chiusura settimanale) e la domenica dalle 8.30 alle 12.00, con il biglietto al costo di 8 euro (2 euro il ridotto).

I lavori, per un investimento complessivo di oltre 1,1 milioni di euro, sono stati promossi dal Ministero della Cultura all’interno del Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali. “Sono particolarmente felice – ha commentato Paola D’Agostino, direttore dei Musei del Bargello, di cui fa parte il complesso – di chiudere i miei otto anni di mandato con la restituzione alla città di Firenze del complesso monumentale di Orsanmichele, che rappresenta il fulcro della vita civile e religiosa di Firenze, la sua storia e l’orgoglio delle corporazioni. In questa giornata così singolare in cui mi congedo dopo otto anni e in cui presento un bilancio del mio mandato, sono lieta di avere accanto i maggiori interlocutori, che in questi anni hanno fatto sì che i Musei del Bargello crescessero, si completassero cantieri e diventassero un punto di riferimento per i visitatori di questa città straordinaria”.