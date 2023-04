Tre ospiti ‘illustri’ da Orsanmichele al Museo del Bargello di Firenze

- Pubblicità -

Tre capolavori della statuaria bronzea del Rinascimento si spostano dal Museo di Orsanmichele di Firenze per approdare al Museo Nazionale del Bargello: Lorenzo Ghiberti, Andrea del Verocchio e il Giambologna sono i tre ospiti ‘illustri’ del nuovo allestimento che sarà visitabile fino al 4 settembre 2023.

Ghiberti, Verrocchio e Giambologna: da Orsanmichele al Bargello di Firenze

A seguito della chiusura temporanea del complesso monumentale di Orsanmichele, tre opere del celebre ciclo scultoreo situato sulla facciata orientale di via de’ Calzaiuoli vengono trasferite fino al 4 settembre al Museo Nazionale del Bargello di Firenze. Il San Giovanni Battista di Lorenzo Ghiberti, l’Incredulità di san Tommaso di Andrea del Verrocchio e il San Luca del Giambologna sono le sculture selezionate per la mostra temporanea, curata da Benedetta Matucci, che scandiscono passaggi fondamentali del Rinascimento fiorentino e che permetteranno al pubblico di approfondirne la storia e la rilevanza artistico-culturale a livello nazionale e internazionale.

Lo spazio dedicato a questi tre ‘illustri’ ospiti arricchisce il tradizionale percorso espositivo tra le sale del Bargello, all’interno delle quali sono state predisposte apposite didascalie per individuare i legami storici e artistici con le vicende di Orsanmichele e con i tre scultori protagonisti della mostra temporanea. Un’operazione museale resa possibile grazie al partenariato tra i Musei del Bargello, l’Opificio delle Pietre Dure e i Laboratori di Restauro di Firenze che hanno partecipato al disallestimento, alla movimentazione e al monitoraggio dello stato conservativo dei bronzi esposti.

La chiusura temporanea e i lavori di restauro di Orsanmichele

Da 12 dicembre 2022 fino al 22 settembre 2023, il Complesso Monumentale di Orsanmichele sarà protagonista di lavori straordinari di restauro, messa in sicurezza, riallestimento e miglioria degli accessi. Il progetto, diretto da Tommaso Barni, è stato reso possibile grazie ai finanziamenti straordinari legati al Piano Strategico GPBC Grandi Progetti Beni Culturali del Ministero della Cultura. Il palazzo trecentesco, conosciuto come l’antica loggia per il mercato e per il deposito del grano, è uno dei più importanti monumenti pubblici fiorentini.

Oltre a conservare alcune tra le più importanti statue del Rinascimento, dalla metà degli anni Novanta ha iniziato a ospitare le statue originali dei santi patroni delle Arti fiorentine, progressivamente rimosse dai tabernacoli esterni e sostituite da copie. In occasione della mostra allestita presso il Museo Nazionale del Bargello – che rimarrà aperta anche il weekend di Pasqua – SenzaFiltro Comunicazione ha realizzato un video che documenta le vicende conservative e allestitive del complesso di Orsanmichele attraverso la riproduzione di numerose fotografie storiche e moderne acquisite digitalmente.

Informazioni e orari

La mostra Ghiberti, Verrocchio e Gianbologna. Ospiti ‘illustri’ da Orsanmichele sarà visitabile fino al 4 settembre 2023 presso il Museo Nazionale del Bargello di Firenze. Gli orari del museo rispettano il seguente calendario:

dal 9 aprile al 30 giugno 2023. Lunedì, venerdì, sabato e domenica: 08:15-18:50. Mercoledì, giovedì: 08:15-13:50. Martedì chiuso.

dal 1 luglio al 4 settembre 2023. Lunedì, venerdì e sabato: 08:15-18:50. Mercoledì, giovedì e domenica: 08:15-13:50. Martedì chiuso.

I biglietti sono invece acquistabili sul www.bargellomusei.beniculturali.it