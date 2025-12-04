Atlas of the new world, al MAD in mostra l’atlante del futuro

- Pubblicità -

Dal 4 dicembre 2025 all’8 febbraio 2026 il MAD Murate Art District di Firenze ospita Atlas of the New World, il nuovo e visionario progetto fotografico di Edoardo Delille e Giulia Piermartiri, a cura di Valentina Gensini. Una mostra immersiva che unisce arte, scienza e sperimentazione per raccontare, attraverso le immagini, gli scenari climatici che potrebbero definire il mondo di domani.

Un atlante per immaginare il futuro

La domanda da cui nasce il progetto è semplice e radicale: “In che modo una fotografia può mostrare il futuro?”. Delille e Piermartiri hanno costruito un vero e proprio atlante visivo del mondo che verrà, sovrapponendo scene reali e proiezioni climatiche basate sugli studi delle Nazioni Unite. Il risultato è una serie di immagini oniriche e potenti, in cui presente e futuro si intrecciano in un’unica inquadratura.

La tecnica utilizzata per Atlas of the new World è interamente analogica: gli artisti proiettano, tramite un flash sincronizzato, una diapositiva contenente il possibile scenario futuro direttamente sulla scena reale nel momento dello scatto. Ciò che l’occhio umano non vede, la fotocamera lo registra in un lampo. Una “doppia esposizione concettuale” che trasforma la fotografia in un dispositivo di consapevolezza.

Una videoinstallazione immersiva nel cuore del MAD

Per la prima volta Atlas of the New World viene presentato nella sua forma completa. Nella sala Wanda Pasquini i visitatori trovano una grande videoinstallazione multicanale composta da 6 monitor, ciascuno con 12 fotografie, per un totale di 72 scatti, accompagnati da un soundscape originale. Ogni monitor è dedicato a un Paese – dalla Cina alla California, dal Mozambico alla Russia artica – con fotografie alternate a grafici che riportano gli studi climatici utilizzati dagli autori.

Il percorso espositivo continua al piano terra di MAD Murate Art District, dove testi e immagini approfondiscono alcune delle aree più vulnerabili del pianeta: l’innalzamento dei mari nelle Maldive, gli incendi in California, il ritiro dei ghiacciai del Monte Bianco, la siccità estrema in Mozambico, le alluvioni che colpiscono la Cina, fino allo scioglimento del permafrost in Siberia.

Arte, scienza e responsabilità collettiva

Il progetto si inserisce pienamente nel dibattito contemporaneo sulla “crisi dell’immaginazione”: la difficoltà di percepire in modo concreto gli effetti futuri del cambiamento climatico. Per l’assessore alla Cultura Giovanni Bettarini, l’esposizione rappresenta un’occasione per valorizzare il ruolo della cultura come strumento di crescita della consapevolezza collettiva, soprattutto tra le nuove generazioni.

Come sottolinea la curatrice Valentina Gensini, si tratta di una delle indagini artistiche più originali sul clima, capace di andare oltre la semplice documentazione per offrire una visione emotiva, scientificamente fondata e profondamente coinvolgente. La mostra è infatti legata a un ricco programma educativo curato da Fondazione MUS.E, con laboratori settimanali rivolti alle scuole tramite il portale “Le chiavi della città”.

Il libro e la presentazione

Atlas of the New World è anche un volume edito da L’Artiere, co-prodotto da MAD, che raccoglie contributi scientifici e narrativi di studiosi tra cui Stefano Mancuso, Giulio Betti ed Elena Giacomelli. Il libro sarà presentato il 15 gennaio 2026 alle 17.30 al MAD, alla presenza dei fotografi e in collaborazione con Studio Marangoni.

Informazioni utili

Dove: MAD Murate Art District, Piazza delle Murate, Firenze

Quando: 4 dicembre 2025 – 8 febbraio 2026

Orari: dal martedì al sabato, 14:30 – 19:30

Ingresso: libero

Info: murateartdistrict.it