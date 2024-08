Aperto il bando 2024 per le residenze di artista alle Murate

- Pubblicità -

Cercasi artisti visivi e performativi, fotografi, registi, sound artist, musicisti, designer e architetti. Il progetto migliore otterrà anche 5mila euro. È aperto il bando 2024 per le residenze di artista di MAD Murate Art District, il centro civico di produzione d’arte contemporanea gestito da MUS.E, organizzato in collaborazione con la Direzione Cultura del Comune di Firenze. I vincitori, selezionati da una commissione di esperti, potranno usufruire degli spazi dell’ex carcere delle Murate per produrre i propri lavori nel periodo che va dal 30 settembre al 30 ottobre 2024.

Come partecipare al bando per le residenze d’artista alle Murate

Per accedere alla call, aperta fino alle ore 9:00 del 20 settembre 2024, bisogna aver compiuto 18 anni ed essere un professionista dell’arte o dello spettacolo con un progetto di produzione artistica da effettuare durante il periodo di residenza presso MAD di durata non inferiore a 7 giorni e non superiori a 3 mesi. Una premialità verrà data ai giovani under 35, per incoraggiare i nuovi talenti.

Per sostenere le residenze di produzione MAD ha disposto un contributo economico del valore di 5.000 euro per la realizzazione di un solo progetto o più progetti, a discrezione della commissione di esperti, che selezionerà i più meritevoli.

Oltre 2mila artisti ospitati

Murate Art District dal 2016 ad oggi ha ospitato oltre 2mila artisti provenienti da tutto il mondo e ha fatto delle residenze uno dei fiori all’occhiello della direzione artistica di Valentina Gensini. “Professionalità, qualità e innovazione: la call per le residenze d’artista alle Murate servirà a selezionare i talenti migliori che avranno a disposizione un luogo speciale all’interno dell’ex carcere – spiega l’assessore alla cultura Giovanni Bettarini -. Un’iniziativa che ha già avuto successo e che viene riproposta al MAD Murate Art District ancora una volta confermando la sua vocazione di hub e incubatore di artisti visivi, performativi e sound designer di altissimo livello”.

L’iniziativa è promossa nell’ambito del Progetto Regenereting Territories, con il contributo di Fondazione CR Firenze e con il sostegno di Regione Toscana attraverso il bando ToscanaIncontemporanea Giovani sì. Il bando per le residenze d’artista con le informazioni e la lista dei documenti necessari alla partecipazione è disponibile sul sito www.murateartdistrict.it.