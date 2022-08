Domenica Metropolitana, il 7 agosto musei gratis

Pubblicità

Domenica 7 agosto torna la Domenica Metropolitana, durante la quale i residenti della Città Metropolitana di Firenze hanno la possibilità di visitare gratis i musei cittadini. I cittadini potranno inoltre prendere parte alle numerose visite e attività in programma nei diversi luoghi.

Visite e attività gratis, a agosto torna la Domenica Metropolitana

Grande attenzione anche alle famiglie con bambini alle quali sono destinate le attività nei palazzi fiorentini per eccellenza: Vita di corte al Museo di Palazzo Vecchio e in Palazzo Medici Riccardi sarà possibile partecipare a un atelier di pittura ispirato alla mostra Oscar Ghiglia. Gli anni di Novecento.

Ai giovani e agli adulti sono proposte le visite al Forte di Belvedere, dove si potranno ammirare due mostre dedicate alle donne artiste: da una parte la giovane e talentuosa Rä di Martino con la personale Play It Again e dall’altra la mostra Fotografe! presentata e promossa dalla Fondazione Alinari per la Fotografia e dalla Fondazione CR Firenze, in collaborazione con il Comune di Firenze. Ritornano anche le visite alla Torre San Niccolò grazie a cui si può ammirare una vista incantevole su tutta la città di Firenze.

Al Museo Novecento si potranno inoltre visitare le mostre temporanee dedicate a Filippo De Pisis, Giulio Paolini e Luca Vitone e Corrado Cagli e saranno proposte visite guidate a Palazzo Vecchio, al Complesso delle Murate e alla Cappella Brancacci, in Santa Maria del Carmine, dove straordinariamente si può accedere ai ponteggi allestiti per gli interventi di diagnostica e restauro.

Gratuite e su prenotazione, ecco come partecipare alla Domenica Metropolitana

Tutte le visite guidate e le attività in programma domenica 7 agosto nel corso della Domenica Metropolitana, sono gratuite e la prenotazione è obbligatoria (Al momento della prenotazione è possibile riservare un solo appuntamento nel corso della giornata per un massimo di 5 persone).

Il programma completo è consultabile sul sito di MUS.E