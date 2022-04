A Palazzo Medici Riccardi la mostra su Oscar Ghiglia

A Palazzo Medici Riccardi dal 7 aprile al 13 settembre 2022 sarà possibile visitare la mostra “Oscar Ghiglia. Gli anni di Novecento”. L’esposizione, a cura di Leonardo Ghiglia, Lucia Mannini e Stefano Zampieri è promossa da Città Metropolitana di Firenze e organizzata da MUS.E in collaborazione con l’Istituto Matteucci di Viareggio.

L’artista

L’esposizione offre la possibilità di conoscere un grande artista del Novecento italiano. Nato a Livorno e successivamente trasferitosi a Firenze, Oscar Ghiglia ha ricevuto gli insegnamenti di Giovanni Fattori e le influenze di Cézanne. La sua capacità artistica si è sviluppata negli anni di “Novecento”, il movimento artistico che girava attorno a Margherita Sarfatti con l’obiettivo di un “ritorno all’ordine”. L’arte di Ghiglia è stata rivalutata dal mercato e dagli esperti solo in seguito, negli anni Sessanta e Settanta, incontrando un grande interesse nel pubblico.

“Oscar Ghiglia. Gli anni di Novecento” la mostra a Palazzo Medici Riccardi

“Oscar Ghiglia. Gli anni di Novecento” è una mostra che offre al pubblico più di cinquanta opere provenienti da collezioni private come l’Istituto Matteucci e importanti musei pubblici come la Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti. La mostra si svolge all’interno di più sale. La prima è dedicata alle nature morte, frutto della prima maturità artistica in cui sono esposte opere come “Alzata con arance” o “Iris”, entrambe realizzate nel primo ventennio del Novecento. Si passa poi alla seconda sala incentrata sul ritorno alla classicità interpretata in maniera istintiva, arrivando fino alla terza sala che apre lo sguardo sul nudo femminile in dialogo con l’amico Amedeo Modigliani.

All’interno della mostra a Palazzo Medici Riccardi, altri due spazi espongono le opere appartenenti al realismo magico, corrente che ha radunato moltissimi artisti, soprattutto Ghiglia. Qui si può ammirare la ricerca sugli oggetti e sulle forme, dipinti attraverso la pittura materica e smaltata all’interno di opere che portano lo spettatore lontano.

Le attività della mostra a Palazzo Medici Riccardi: visite guidate e atelier per famiglie

Tante le attività in programma in occasione della mostra “Oscar Ghiglia. Gli anni di Novecento”. In calendario ogni sabato e domenica alle ore 16:30 visite guidate per giovani e adulti, mentre la domenica alle ore 10:00 è possibile partecipare all’atelier di pittura organizzato per le famiglie. Inoltre, sempre in occasione della mostra, incontri di approfondimento in presenza e a distanza sul pensiero del pittore e sulle sue opere.

Nelle domeniche del: 24 aprile, 8 e 22 maggio, 12 e 16 giugno, 10 e 24 luglio, 7 e 21 agosto e 11 settembre, i soci Unicoop potranno partecipare alle visite guidate gratuitamente. In aggiunta per tutto il periodo della mostra potranno usufruire della promozione 2×1, acquistando un solo biglietto potranno accedere due persone.

La mostra, che si aggiunge alle tante esposizioni in programma nel mese di aprile a Firenze, è visitabile tutti i giorni, tranne il mercoledì, dalle ore 9:00 alle ore 19:00, e il biglietto intero costa 10 euro. Per maggiori informazioni visitare il sito web di Palazzo Medici Riccardi.