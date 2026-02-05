Energia, acqua e gestione dei rifiuti: la mostra IED Firenze x Plures

- Pubblicità -

Energia, acqua e gestione dei rifiuti: dal 5 febbraio al 6 marzo, all’ex Teatro dell’Oriuolo arriva “IED Firenze x Plures” mostra collettiva dedicata alle risorse e alla responsabilità condivisa nella cura dell’ambiente.

La mostra è promossa da IED Firenze, in collaborazione con Gruppo Plures.

- Pubblicità -

Energia, acqua e gestione dei rifiuti non sono solo infrastrutture, ma elementi che attraversano la vita di tutti i giorni chiamando in causa il ruolo attivo dei cittadini e delle comunità.

Curata da Stefano Cipolla, Art Director de L’Espresso e Direttore Responsabile di Grafica Magazine, la mostra raccoglie i lavori di cinque Alumni di IED Firenze che, coordinati dal docente Dario Manzo, attraverso linguaggi visivi diversi – dal manifesto all’installazione, dal video alla pittura – interpretano le sfide ambientali del presente.

- Pubblicità -

I quattro temi del percorso espositivo

Il percorso espositivo affronta quattro temi centrali per la sostenibilità: risparmio energetico, gestione dei rifiuti, riciclo e risorse idriche, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini attraverso la forza della comunicazione visiva.

Le dieci sezioni della mostra

Dieci sezioni raccontano, in forme immersive e sperimentali, il rapporto tra individuo, comunità e ambiente, invitando a una riflessione sull’impatto delle azioni quotidiane.

Dalle copertine illustrate di Plures Comunità, che celebrano il valore umano e collettivo della sostenibilità, alla scultura Corrente Vitale, che mette in relazione energia elettrica e corpo umano; dai dati ambientali trasformati in colore nell’opera Dati in Colore, fino allo sguardo critico sullo spreco quotidiano di Lacrimine e al racconto audiovisivo urbano di Vite Riutilizzate.

La riflessione prosegue con i poster di Sotto la Superficie, che invitano a guardare oltre l’apparenza del paesaggio, l’installazione Ciò che buttiamo non scompare, dedicata alla persistenza dei rifiuti, e l’esperienza immersiva Memoria Liquida, che rende tangibile lo spreco d’acqua.

Chiudono il percorso Piccole Azioni, una serie di adesivi che promuovono comportamenti virtuosi, e Rifiuto-Sistema, progetto visivo che riflette in chiave ironica e distopica sull’inquinamento e le sue conseguenze.

- Pubblicità -

La collaborazione tra IED Firenze e Gruppo Plures nasce recentemente con l’obiettivo di costruire un dialogo stabile tra il mondo della formazione, della creatività e quello dei servizi pubblici essenziali. Un incontro tra competenze diverse che riconosce nel linguaggio creativo uno strumento capace di generare consapevolezza, attivare il pensiero critico e coinvolgere le comunità sui grandi temi ambientali. E il progetto IED x Plures, primo atto concreto della collaborazione, sottolinea il ruolo sociale del designer contemporaneo, chiamato a operare con consapevolezza e impegno civile, mettendo la progettazione al servizio della collettività e di un futuro più sostenibile.