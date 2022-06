Fotografe! La mostra tra Villa Bardini e Forte Belvedere

Dal 18 giugno al 2 ottobre Villa Bardini e il Forte Belvedere diventano casa della nuova mostra Fotografe!, a cura di Emanuela Sesti e Walter Guadagnini, presentata e promossa dalla Fondazione Alinari per la Fotografia e dalla Fondazione CR Firenze. Un progetto che presenta le opere originali di fotografe di ieri e di oggi.

Una mostra tutta al femminile

Tantissime fotografie che partono dall’Ottocento, per attraversare il Novecento e arrivare fino ai giorni nostri, mettendo in dialogo le opere di grandi artiste come Dorothea Lange, Bettina Rheims, Diane Arbus e Lisetta Carmi con dieci artiste italiane contemporanee. Tra queste troviamo Eleonora Agostini, Francesca Catastini, Sofia Uslenghi, Arianna Arcara, Federica Belli, Marina Caneve, Myriam Meloni, Giulia Parlato, Roselena Ramistella e Alba Zari.

Una generazione di giovani fotografe che trovano un luogo dove esporre il proprio lavoro artistico. Anzi due luoghi d’importanza fondamentale per la città di Firenze e per l’arte contemporanea. Il percorso espositivo della mostra non segue l’andamento cronologico, le opere si sposano per analogie e contrasti, rendendo così lo sguardo femminile della ricerca fotografica italiana e internazionale.

Fotografe! espone tra i tanti capolavori del Novecento e del nuovo millennio, due sezioni dedicate a fondi degli Archivi Alinari recuperati grazie a Calliope Arts, quelli delle sorelle Wulz e di Edith Arnaldi, nota come scrittrice e artista futurista con lo pseudonimo di Rosa Rosà. Dagli Archivi Alinari sono tratte opere inedite, negativi e altre fotografie mai esposte prima al pubblico.

Le attività di Fotografe!

Durante la mostra Villa Bardini offre la possibilità di dialogare con le artiste presenti e laboratori gratuiti per famiglie e bambini dai 7 ai 12 anni. Proprio per i bambini sono previsti due laboratori compresi nel biglietto d’ingresso: “L’arte del veder. Atelier per giovani fotografi” e “Erbario in cianotipia”. In entrambe le iinziative i bambini possono avvicinarsi al mezzo della fotografia in maniera leggera e giocosa. Per partecipare è necessaria la prenotazione.

Al Forte Belvedere, la mostra Fotografe! è affiancata la personale Play it again di Rä di Martino, artista e videomaker contemporanea che porta nella storica palazzina 4 produzioni video e una grande installazione che comprende diversi lavori degli ultimi anni. Sempre in occasione della mostra al Forte Belvedere tutti i venerdì e le domeniche alle 17:00 e alle 18:30 sono organizzate delle visite guidate organizzate da MUS.E. I tour hanno il costo di 2,50€ per i residenti della Città Metropolitana di Firenze e di 5€ per i non residenti.