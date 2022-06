Quando apre il Forte Belvedere di Firenze nel 2022

Il Forte Belvedere di Firenze riapre al pubblico: da sabato 18 giugno 2022 la fortezza panoramica ospiterà due mostre (si attendono le informazioni su orari e prezzi dei biglietti), mentre tornerà attivo anche il bar per uno snack o un aperitivo al tramonto. Questo suggestivo monumento si conferma anche quest’anno una casa del contemporaneo, grazie alle esposizioni ospitate nella Palazzina, che saranno dedicate alla videomaker contemporanea Rä di Martino e a un evento di fotografia tutto al femminile.

Forte Belvedere Firenze 2022: orari e prezzi

Dal 18 giugno al 2 ottobre 2022 l’ingresso agli spazi all’aperto del Forte Belvedere di Firenze sarà gratis per tutti, mentre l’accesso alle mostre allestite nella Palazzina sarà a pagamento. Il Comune ha annunciato la riapertura della fortezza di Santa Maria in San Giorgio del Belvedere e presto ci saranno i dettagli sugli orari e sui prezzi dei biglietti per le esposizioni.

Le due mostre

Si attende anche la presentazione ufficiale dei due eventi che animeranno gli spazi della Palazzina del Forte Belvedere, dal 18 giugno al 2 ottobre 2022. Il primo, intitolato Play it again a cura di Sergio Risaliti e organizzato dall’associazione Mus.e, vede protagonista Rä di Martino, romana, classe 1975, artista visiva e film maker.

L’altra esposizione, Fotografe! a cura di Emanuela Sesti e Walter Guadagnini, mette al centro le fotografie di ieri e di oggi affiancando le opere degli Archivi Alinari con produzioni contemporanee. È promossa e prodotta dalla Fondazione CR Firenze e si svolgerà anche nella vicina Villa Bardini.

Il bar del Forte Belvedere e gli eventi

Dal 18 giugno 2022 riapre inoltre il bar-caffetteria del Forte Belvedere, su una delle terrazze panoramiche più belle di Firenze, con snack durante il giorno e aperitivo al tramonto. Durante l’estate saranno organizzati inoltre eventi e serate speciali. Gli aggiornamenti sulla pagina Facebook della Caffetteria del Forte.

Come arrivare al Forte Belvedere di Firenze

Pur essendo un punto panoramico di pregio su tutta Firenze, il Forte Belvedere non è così facilmente raggiungibile, se non si arriva in macchina o con una bella (e intensa) camminata. Per questo da decenni in città si discute sulla possibilità di creare delle scale mobili verso la fortezza, progetto rilanciato di recente dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Un’idea che per ora è rimasta solo sulla carta.

Ecco quindi come arrivare oggi al Forte Belvedere di Firenze: in auto percorrendo via dei Bastioni (sotto piazzale Michelangelo) per poi affrontare la salita di via di Belvedere e raggiungere il parcheggio subito fuori dalla fortezza. I posti a disposizione sono però limitati. A piedi si arriva al Forte Belvedere sempre percorrendo la ripida salita che parte da Porta San Niccolò (via di Belvedere) oppure salendo da Costa San Giorgio. Entrambi i tracciati sono molto impegnativi per la pendenza della strada. Un’alternativa è visitare il giardino di Boboli e percorrerlo tutto fino all’uscita che, in cima al parco, dà verso il Forte.

Nelle ultime settimane si è discusso se riattivare nel 2022 di un bus navetta per arrivare al Forte Belvedere: al momento però non ci sono mezzi pubblici con fermate nei pressi del monumento. La più vicina è la fermata “Galileo Forte Belvedere” del bus 13 di Autolinee Toscane, da cui proseguire a piedi per circa un chilometro (in piano) lungo via di San Leonardo.