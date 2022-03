Giornata dei personaggi illustri: visite gratis nelle case museo della Toscana

Il 2 e il 3 aprile 2022 si terrà la nuova iniziativa proposta dall’Associazione Nazionale Case della Memoria: in occasione della prima edizione della Giornata Nazionale dei Personaggi Illustri, in Toscana saranno aperte al pubblico più di 20 case museo, la maggior parte a ingresso gratuito. Si tratta di luoghi dove hanno vissuto e lasciato traccia nomi noti, dai poeti ai grandi compositori, dagli scultori entrati nel mito fino a facoltosi antiquari.

L’iniziativa

Il progetto unisce tante realtà del territorio italiano, a volte dimenticate, degne di essere valorizzate e riscoperte attraverso il patrimonio custodito al loro interno.

La Giornata Nazionale dei Personaggi Illustri mette in dialogo 90 case museo in 13 regioni italiane con l’obiettivo di valorizzare la memoria del passato.

Due giorni di porte aperte che riporteranno l’attenzione dei visitatori su tantissime case di personaggi che hanno fatto la storia del nostro Paese. Per l’occasione sarà possibile visitare anche alcuni luoghi che non fanno ancora parte della rete museale, ampliando ancora di più la selezione proposta.

La Giornata nazionale dei Personaggi Illustri in Toscana e a Firenze: le case museo da visitare

Sono 25 le case-museo in Toscana che parteciperanno alla Giornata Nazionale dei Personaggi Illustri, aprendo le loro porte al pubblico, sabato 2 e domenica 3 aprile 2022 su prenotazione. Per la maggior parte l’ingresso sarà gratuito e sono previste anche attività speciali come visite guidate, gadget in omaggio e proiezioni di film. Ad Arezzo e provincia sarà possibile visitare le seguenti case: Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi, Museo casa natale di Michelangelo Buonarroti (Caprese Michelangelo). In provincia di Pisa invece saranno aperte le porte del Museo “Casa Carducci” (Santa Maria a Monte) e della Villa di Corliano (San Giuliano Terme).

Nel territorio del pratese, più precisamente nel comune di Vaiano, saranno visitabili: il Museo della Badia di Vaiano – Casa Agnolo Firenzuola e il Museo Villa del Mulinaccio -Casa Filippo Sassetti. A Lucca e provincia saranno aperte le seguenti case-museo: Puccini Museum – Casa natale, Casa natale Giosue Carducci (Valdicastello), Casa Museo Giovanni Pascoli (Castelvecchio Pascoli, Barga), Museo Ugo Guidi (Vittoria Apuana, Forte dei Marmi).

Nel territorio fiorentino si contano molte case museo degne di essere scoperte dal grande pubblico. Tra i nomi troviamo Casa Buonarroti, Villa Galileo, Casa Guidi e il Museo Primo Conti. Si aggiungono poi lo Studio di Piero Bargellini, il Cimitero Evangelico agli Allori, la Casa Museo di Rofolfo Siviero e anche il Cimitero degli Inglesi che domenica 3 aprile proporrà la proiezione del film Un Tè con Mussolini (ore 20.00, evento annullato in caso di pioggia). Nei dintorni sono accessibili questi luoghi: Museo Casa di Giovanni Boccaccio (Certaldo), Museo Casa Busoni (Empoli), Casa natale di Leonardo da Vinci (Anchiano, Vinci), Fondazione Montanelli Bassi (Fucecchio), Villa Pozzolini di Bivigliano (Vaglia).

Come partecipare alle visite nelle case museo

Fino al 31 marzo sono aperte le iscrizioni da parte dei privati che vogliono “candidare” le proprie case museo per la giornata. Basta compilare il form sul sito web di Case della Memoria. Sempre qui si può, inoltre, consultare il programma e prenotare la propria visita ai luoghi che partecipano all’iniziativa in occasione della Giornata Nazionale dei Personaggi Illustri.