Giornate Europee del Patrimonio 2022 a Firenze: eventi e musei a 1 euro

“Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro”: questo è il tema della manifestazione culturale d’Europa più attesa dell’anno, le Giornate Europee del Patrimonio (GEP – European Heritage Days), che bussa nuovamente alle porte di Firenze sabato 24 e domenica 25 settembre 2022, anche con aperture serali dei musei a 1 euro. Un concetto che riprende e amplia lo slogan europeo “Sustainable Heritage”, scelto dal Consiglio d’Europa e condiviso dai Paesi aderenti alla manifestazione. Un’occasione unica per partecipare a visite guidate, iniziative speciali e aperture straordinarie nei musei e nei luoghi della cultura italiana.

Giornate Europee del Patrimonio 2022: un futuro più sostenibile per le nuove generazioni

La gestione sostenibile del patrimonio culturale e del paesaggio è un tema di attualità fondamentale per costruire un futuro più “green” da un punto di vista sociale, economico e ambientale, in linea con gli specifici obiettivi fissati dalle Nazioni Unite per il 2030. Nel programma delle GEP si darà voce infatti, in varie modalità, a pratiche di riciclaggio e riduzione dei rifiuti, gestione delle aree verdi. E ancora attenzione per il risparmio delle risorse naturali, impiego di materiali riutilizzabili e resistenti alle intemperie e alle risorse rinnovabili, riduzione di emissioni nocive e l’uso di mezzi di trasporto sostenibili e poco o affatto inquinanti.

Sabato 24 e domenica 25 settembre 2022: gli eventi diurni delle Giornate Europee del Patrimonio a Firenze

In occasione delle GEP di quest’anno, a Firenze sabato 24 il Museo di Casa Martelli resterà aperto con orario prolungato. Le visite accompagnate si svolgeranno ai seguenti orari: 09:00; 10:00; 11:00; 12:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti: massimo 10 persone a visita; la durata massima del ‘tour guidato’ è di 45 minuti. Alle ore 11:00 si svolgerà inoltre la rassegna Il Suono Giovane, organizzata dall’associazione Insieme per San Lorenzo, in collaborazione con il museo. Nel salone da ballo del palazzo si esibiranno tre strumentisti, arricchiti da esperienze internazionali. Il concerto è a ingresso gratuito con prenotazione ([email protected] oppure [email protected]). Alle ore 17:00 sarà possibile anche assistere alla presentazione del restauro dell’Adorazione dei Magi del più pittore ferrarese Ippolito Scarsella, detto “lo Scarsellino” (ingresso libero fino a esaurimento posti).

Domenica 25 il Museo di Palazzo Davanzati sarà visitabile anche dalle ore 09:15 alle 13:15. Un’occasione per ammirare il nuovo allestimento del palazzo nel centro di Firenze: l’inaugurazione è fissata proprio in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2022. Apertura straordinaria pure al Museo del Bargello nella medesima giornata di domenica, dalle ore 09:15 alle 13:15. Durante l’arco di entrambe le giornate, invece, l’Archivio di Stato presenterà al pubblico la mostra documentaria “Ambiente e ambienti in Toscana dalla prima età moderna ai giorni nostri”.

Il sabato sera delle Giornate Europee del Patrimonio a Firenze: i musei a 1 euro

Sabato 24, tre musei statali di Firenze (Galleria dell’Accademia, chiesa e museo di Orsanmichele e Palazzo Davanzati, con il suo nuovo allestimento), partecipano all’apertura serale al prezzo simbolico di 1 euro per le Giornate europee del patrimonio 2022. L’orario va dalle ore 19:00 alle 22:00.

Il calendario degli eventi è in aggiornamento e si può consultare sul sito internet del Ministero della Cultura, in due sezioni distinte, rispettivamente dedicate alle iniziative previste nelle giornate di sabato e domenica e alle aperture straordinarie di sabato sera.

I contatti utili per le GEP 2022 a Firenze

Casa Martelli | 055 0649420

| 055 0649420 Palazzo Davanzati | 055 0649460

| 055 0649460 Museo nazionale del Bargello | 055 0649440

| 055 0649440 Archivio di Stato | 055 263201

| 055 263201 Chiesa e museo di Orsanmichele | 055 0649450

| 055 0649450 Galleria dell’Accademia | 055 0987100