Palazzo Davanzati si rifà il look: museo chiuso per 3 mesi

Palazzo Davanzati si rifà il look, in cantiere un nuovo riallestimento che richiederà la chiusura temporanea del museo nel centro di Firenze. Dopo oltre vent’anni dall’ultimo intervento conservativo, si appresta a riceverne un altro che lo vedrà completamente rinnovato per l’inizio dell’estate.

Quando chiude il museo di Palazzo Davanzati

Il Museo di Palazzo Davanzati resterà chiuso al pubblico dal 21 marzo fino al 23 giugno 2022, in modo da riallestire il percorso museale senza stravolgerlo. Questo luogo rappresenta un tesoro per la città di Firenze. Si tratta infatti una dimora del Trecento in cui l’architettura originale e le stupende decorazioni murali che ne arricchiscono gli spazi interni sono un cimelio storico.

Il precedente intervento di riallestimento aveva interessato le strutture architettoniche dell’edificio e le decorazioni murali degli ambienti. Proprio gli elementi che rendono Palazzo Davanzati un esemplare unico di dimora signorile fiorentina della prima metà del Trecento.

Questa volta si lavorerà invece sul percorso del museo e sugli arredi, con interventi mirati ad offrire al visitatore una migliore esperienza di visita. Una particolare cura sarà data al riallestimento della collezione dei merletti, nucleo prezioso del percorso espositivo.

Palazzo Davanzati: un tuffo nella Firenze del Milletrecento

Il Palazzo prende il nome dalla famiglia dei Davanzati, che lo acquistarono nel 1578. È una tipica dimora nobiliare fiorentina del Trecento, conservata pressoché intatta, tranne per le modifiche necessarie. Conosciuto anche come Museo della Casa Fiorentina Antica, è stato inaugurato come museo statale nel 1956 e si trova in via Porta Rossa 13. Allestito con opere provenienti dai depositi delle Gallerie fiorentine e da acquisti e doni, presenta diverse collezioni interessanti, come quella delle maioliche e dei merletti.

Il Museo di Palazzo Davanzati è aperto fino al 19 marzo nei seguenti orari: martedì, mercoledì e giovedì dalle 8:45 alle 13:30; venerdì, sabato e la seconda domenica del mese dalle 13.45 alle 18.30. Costo del biglietto 6 euro, ridotto 2. Per maggiori informazioni visitare il sito del Museo di Palazzo Davanzati.