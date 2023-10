Giornate Fai d’autunno 2023 in Toscana: cosa visitare

- Pubblicità -

Per le Giornate Fai d’autunno 2023 in Toscana sono 26 i luoghi che si potranno visitare grazie ai volontari del Fondo per l’Ambiente Italiano sabato 14 e domenica 15 ottobre: si va da Villa Kraft sulle colline di Firenze, al Museo Galileo Chini di Borgo San Lorenzo, da un singolare rifugio anti-aereo nel centro di Massa ai più caratteristici borghi in provincia di Pistoia, Lucca, Livorno e Grosseto. E poi ville, castelli, collezioni d’arte, addirittura aziende agricole e sedi di enti, alcuni dei quali normalmente inaccessibili al pubblico. L’iniziativa si svolge ormai da 12 edizioni per valorizzare il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico del nostro Paese.

Come partecipare alle Giornate Fai d’autunno

Come succede per le Giornate Fai di primavera, anche per l’edizione autunnale sarà possibile visitare tanti luoghi straordinari versando un piccolo contributo: l’accesso ad alcuni di questi tesori sarà riservata ai soci del Fondo per l’Ambiente italiano (è possibile fare la tessera anche in loco), altri ancora saranno ad accesso libero fino a esaurimento dei posti. Quanto raccolto anche in Toscana durante le Giornate d’autunno del Fai andrà in favore della stessa Fondazione per sostenerne le attività. In tutta Italia il 15 e 16 ottobre saranno oltre 700 i luoghi aperti in 350 città in tutte e venti le regioni.

Le Giornate Fai d’autunno 2023 a Firenze

A Firenze saranno quattro i luoghi da visitare in occasione delle Giornate Fai d’autunno 2023. Nel quartiere di San Frediano apriranno le porte due ex residenze nobiliari “vicine di casa”: palazzo Capponi, sede della Croce Rossa fiorentina, con accesso da Borgo San Frediano 2, e Casa Capponi, palazzo storico affacciato su Lungarno Soderini, che oggi ospita il Comando Interregionale dell’Italia Centro-Settentrionale della Guardia di Finanza.

Sempre la Croce Rossa, questa volta il comitato regionale della Toscana, per le Giornate Fai d’autunno permetterà di varcare la soglia della Villa Kraft, nella zona dei Fraticini, immersa nelle campagne tra Careggi e via Bolognese. In Mugello invece sono in sarà protagonista Villa Pecori Giraldi (Borgo San Lorenzo), con il suo museo intitolato a Galileo Chini. In più sabato alle 15.30 e domenica alle 10.30 sarà Vieri Chini, discendente dell’artista, a condurre delle speciali visite guidate, riservate ai soci Fai (prenotazioni: [email protected]).

Prato e Pistoia

Spostandosi nella parte di Toscana che va da Prato a Pistoia, le Giornate Fai d’autunno 2023 sabato 15 e domenica 16 ottobre permetteranno di entrare in antichi nosocomi e di curiosare in suggestive cittadine. A Prato saranno visitabili il vecchio ospedale della città Misericordia e Dolce, nato intorno a un complesso di origine medioevale, il piano nobile e il giardino rinascimentale di Palazzo Vaj, prestigioso edificio nel centro della città risalente al XVIII secolo, e l’ITIS Buzzi, anche con eventi collaterali e performance negli ambienti della scuola.

Nel pistoiese si potranno visitare il borgo di Serravalle, il frantoio dell’Azienda Agricola “La Dispensa” di Lamporecchio e a Ponte Buggianese sia il giardino di Paola, con alcuni suggestioni poetiche durante il tour, sia la pieve di San Michele Arcangelo che custodisce il più grande e completo ciclo di affreschi realizzato da Pietro Annigoni. Sarà aperta pure la sagrestia, normalmente inaccessibile al pubblico.

Giornate Fai d’autunno 2023 in Toscana: i luoghi aperti a Massa, Lucca, Pisa e Livorno

Singolare è l’opportunità offerta nel centro di Massa, dove si potrà scendere nel più grande rifugio anti-aereo realizzato in provincia durante la Seconda guerra mondiale, quello della Martana. Nel lucchese ci saranno alcune chicche da vedere: la chiesa e il museo di San Cassiano di Controne (nel comune di Bagni di Lucca), la prima chiesa storicamente documentata nella Val di Lima assieme alla pieve di Santa Giulia; il Teatrino di Vetriano, nella frazione di Pescaglia, un bene Fai aperto tutto l’anno che è annoverato tra i teatri più piccoli del mondo; la Gipsoteca del liceo Passaglia di Lucca, una grande collezione di opere in gesso della mitologia e archeologia romana e greca.

Completano il quadro i percorsi alla scoperta di Borgo a Mozzano, del Castello di Nozzano e del museo dei bozzetti di Pietrasanta che nel complesso di Sant’Agostino conserva opere di artisti come André Bloc, Fernando Botero, Antonio Bozzano, Jean Michel Folon, Gigi Guadagnucci, Igor Mitoraj, Giuliano Vangi e Gio’ Pomodoro. Spostandosi a Pisa, e più precisamente nel quartiere di San Francesco, i volontari del Fai evidenzieranno l’importanza dei restauri curati dall’architetto Massimo Carmassi, al Teatro Giuseppe Verdi e al retro del complesso di San Michele in Borgo. A Suvereto, il Fai offre due occasioni di visita, una per le strade del borgo, l’altra – riservata ai soci – alla cantina Petra, progettata da Mario Botta, all’interno un’oasi verde da 300 ettari.

Arezzo, Siena e Grosseto

Concludiamo questa carrellata di beni e luoghi aperti per le Giornate Fai d’autunno con il sud della Toscana, dove sono in programma tour guidati nei borghi: a Castiglion Fiorentino (Arezzo), a Scarlino (Grosseto) e a Torrita di Sina. Sempre nel senese, si potrà entrare in una delle 14 antiche torri di San Gimignano sopravvissute fino ad oggi, Casa Campatelli, che è un bene del Fai aperto tutto l’anno.

Cosa visitare in Toscana per le Giornate Fai d’autunno 2023: la lista dei luoghi aperti

Ecco in sintesi l’elenco di tutti i luoghi da vedere in Toscana per le Giornate Fai d’autunno 2023 (info dettagliate sul sito www.fondoambiente.it):

Villa Pecori Giraldi – Museo Chini Borgo San Lorenzo (Firenze)

– Museo Chini Borgo San Lorenzo (Firenze) Casa Capponi in San Frediano – Museo storico della Guardia di Finanza (Firenze)

in San Frediano – Museo storico della Guardia di Finanza (Firenze) Palazzo Capponi in San Frediano, sede Croce Rossa (Firenze)

in San Frediano, sede Croce Rossa (Firenze) Villa Kraft , sede Croce Rossa Toscana (Firenze)

, sede Croce Rossa Toscana (Firenze) ITIS Buzzi , Prato

, Prato Ospedale Misericordia e Dolce (Prato)

(Prato) Palazzo Vaj (Prato)

(Prato) Frantoio dell’Azienda Agricola “La Dispensa” , Lamporecchio (Pistoia)

, Lamporecchio (Pistoia) Pieve di San Michele Arcangelo , Ponte Buggianese (Pistoia)

, Ponte Buggianese (Pistoia) Giardino di Paola , Ponte Buggianese (Pistoia)

, Ponte Buggianese (Pistoia) Serravalle Pistoiese (Pistoia), visita al borgo

(Pistoia), visita al borgo Castiglion Fiorentino (Arezzo), visita al borgo

(Arezzo), visita al borgo Teatro Verdi e la mattonaia , visita ai restauri di Massimo Carmassi (Pisa)

, visita ai restauri di Massimo Carmassi (Pisa) Chiesa e museo di San Cassiano di Controne (Lucca)

(Lucca) Borgo a Mozzano , visite al borgo (Lucca)

, visite al borgo (Lucca) Castello di Nozzano (Lucca)

(Lucca) Gipsoteca Passaglia (Lucca)

(Lucca) Teatrino di Vetriano , Pescaglia (Lucca)

, Pescaglia (Lucca) Museo dei bozzetti , Pietrasanta (Lucca)

, Pietrasanta (Lucca) Rifugio anti-aereo della Martana (Massa)

(Massa) Suvereto (Livorno), visita al borgo

(Livorno), visita al borgo Cantina Petra , Suvereto (Livorno) – accesso riservato ai soci Fai

, Suvereto (Livorno) – accesso riservato ai soci Fai Torre e Casa Campatelli , San Gimignano (Siena)

, San Gimignano (Siena) Torrita di Siena , visita al borgo

, visita al borgo Scarlino (Grosseto), visita al borgo

(Grosseto), visita al borgo Tour terra rossa e la sua pirite, puntone di Scarlino (Grosseto)