Il 1° marzo torna la Domenica Metropolitana

Il 1° marzo torna l’appuntamento con la Domenica Metropolitana: i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, nonché di prendere parte alle numerose visite e attività in programma, sviluppate dal Comune di Firenze, dalla Città Metropolitana di Firenze e da Fondazione MUS.E.

Per i giovani e adulti sono in programma i Percorsi segreti di Palazzo Vecchio, la visita agli Scavi del teatro romano e la proposta speciale Guidati da Giorgio Vasari, nonché le visite agli altri musei: Palazzo Medici Riccardi, Museo Novecento, Complesso di Santa Maria del Carmine, MAD – Murate Art District e Memoriale delle deportazioni.

In Santa Maria Novella verrà proposta, proprio a partire da questa domenica, una speciale visita dedicata ai luoghi e alle opere del complesso di Santa Maria Novella legati alla “Natione spagnola” in Firenze nel sedicesimo secolo e alla duchessa Eleonora de Toledo, con una particolare attenzione al Cappellone degli spagnoli, alla scarsella absidale dedicata a San Giacomo di Compostella e al chiostro grande.

A Palazzo Medici Riccardi sarà inoltre eccezionalmente possibile visitare alcuni ambienti della Prefettura, normalmente non aperti al pubblico, in cui sono custodite opere pregiate, fra cui Il Matrimonio mistico di Santa Caterina di Ludovico Cardi detto il Cigoli.

Per le famiglie

Per le famiglie con bambini si parte da Palazzo Vecchio, con le visite Marzocco, Il leone di Firenze e Vita di corte; al Museo Novecento per i più piccoli in programma: Una fiaba fatta d’arte, per scoprire divertendosi la storia di Alberto della Ragione e della sua collezione straordinaria.

Mostre temporanee e visite speciali

Alle collezioni permanenti si affianca la ricca programmazione di mostre temporanee in corso, a cui saranno correlate visite speciali:

Al Museo Novecento ultimi giorni per visitare due grandi mostre: CENTOVENTI: Villa Romana 1905-2025 e Helen Chadwick: Life Pleasures, la prima ampia mostra dedicata in Italia a una delle artiste britanniche più radicali e influenti della seconda metà del Novecento. Sempre al Museo Novecento, i visitatori potranno accedere al Giardino delle Leopoldine nel chiostro, uno spazio naturale pensato per la sosta e la creatività, dove è possibile disegnare dal vivo richiedendo il materiale in biglietteria o sfogliare uno dei volumi disponibili nella nuova “Libreria Verde” del museo.

Presso MAD – Murate Art District è in corso Common time, undicesima edizione di Black History Month Florence a cura di BHMF e MAD Murate Art District. Nel quadro tematico Common Time sono stati realizzati tre progetti espositivi distinti: William Demby | The Angel in the Death Cell, Heather Hart | Triplet Consciousness e T.J. Dedeaux-Norris | Black Body, Ancient City. Tre diversi sguardi d’artista nei quali dimensione intima e storia pubblica si rifrangono reciprocamente, offrendo strumenti di lettura per un’indagine del sé che si articola simultaneamente sul piano individuale e collettivo.

Info e orari di apertura

Tutte le iniziative sono gratuite e la prenotazione è obbligatoria. All’atto della prenotazione è possibile riservare un solo appuntamento nel corso della giornata per un massimo di 5 persone. Gli ingressi ai singoli musei saranno disponibili fino ad esaurimento posti.

Questi gli orari di apertura: Museo di Palazzo Vecchio (orario 9.00/19.00), Torre di Arnolfo* (orario 9.00/17.00), Santa Maria Novella (orario 13.00/17.00), Museo Novecento (orario 11.00/20.00), Cappella Brancacci in Santa Maria del Carmine (orario 13.00/17.00), Museo del Ciclismo Gino Bartali (orario 10.00/16.00), Palazzo Medici Riccardi (orario 9.00-19.00), Museo Stefano Bardini (orario 11.00/17.00).

*In caso di pioggia la Torre di Arnolfo resterà chiusa al pubblico per motivi di sicurezza, sarà accessibile solo il camminamento di ronda.

Le biglietterie chiudono un’ora prima dell’orario di chiusura del museo.

Per gli utenti in possesso della Card del Fiorentino, data la gratuità della giornata, non è prevista alcuna priorità di accesso nei Musei Civici Fiorentini. Per coloro che intendono acquistarla si richiede la prenotazione, al fine di garantire un servizio adeguato senza attese.

Prenotazioni

Da lunedì 23 febbraio a sabato 28 febbraio 2026 h 9.30-13.00 e h 14.00-17.00 (attenzione: il servizio non è attivo la domenica mattina).

Prenotazioni per i Musei Civici Fiorentini: 055-0541450 e [email protected]

Prenotazioni per Palazzo Medici Riccardi: 055-2760552 e [email protected] (chiuso il mercoledì)