La ripartenza delle fiere a Firenze

Con Florence Trend, il nuovo salone B2B del Centro Italia riservato agli operatori dei settori Home Decor e Gift, in programma alla Fortezza da Basso da venerdì 11 a domenica 13 settembre 2020 (dalle 9,30 alle 19), riparte in totale sicurezza il calendario delle fiere nel quartiere fieristico-congressuale fiorentino.

Una novità

Una manifestazione nuova nel portfolio degli appuntamenti fieristici di Firenze Fiera, una fiera che segna la ripartenza, una nuova occasione di rilancio per il settore e un segnale positivo per il mercato.

L’evento, promosso e organizzato da FiviT Srl (Fiera di Viterbo, con oltre 35 anni di esperienza nell’organizzazione di fiere di settore), sarà totalmente innovativo, studiato e realizzato con un format inedito e nuovi percorsi tematici per favorire, in totale sicurezza, nuove occasioni di business e matching fra espositori e visitatori. Protagonista assoluta al padiglione Cavaniglia e nelle sale dei Quartieri Monumentali l’eccellenza made in Italy e non solo dell’Home Decor e Gift con le ultime tendenze e prodotti-novità nel campo dell’arredo casa, articolo da regalo, oggettistica, garden e outdoor, in un periodo dell’anno, il mese di settembre, strategico per i negozianti impegnati a programmare la stagione autunno/inverno 2020-2021 in arrivo.

Le più importanti imprese del comparto

Ripartiamo insieme con Florence Trend: il salone nasce su richiesta e in sinergia con alcune delle più importanti imprese del comparto, offrendo l’opportunità di partecipare ad un evento di richiamo nazionale di tre giorni, con condizioni particolarmente vantaggiose per favorire l’incontro in fiera e il nascere di nuove idee e soluzioni vincenti.

Il salone aderisce al protocollo Firenze Fiera Sicura, il nuovo protocollo di sicurezza normativo e organizzativo varato da Firenze Fiera per la ripartenza in sicurezza degli eventi nel quartiere fieristico-congressuale fiorentino.

“Con Florence Trend riparte la stagione delle fiere a Firenze – dichiara Leonardo Bassilichi, presidente di Firenze Fiera – e condividiamo con gli organizzatori la volontà delle aziende di riprendere dal vivo l’attività fieristica, segno tangibile del forte desiderio del mercato di rimettere in moto il sistema di relazioni e business garantito dalle fiere, che rappresentano un importante strumento di politica industriale, generando nel nostro Paese un volume di affari annui di 60 miliardi di euro e dando origine a più del 50% dell’export nazionale”.

INFO: florencetrend.it