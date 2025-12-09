L’arte rifiutata in mostra a Firenze: dalla strada alla galleria

- Pubblicità -

Opere abbandonate per strada, dimenticate nei rifiuti o accantonate da chi forse non ne riconosceva più il valore. Adesso da “scarti” diventano protagoniste a Firenze di una mostra, che non a caso si intitola “L’arte rifiutata”. L’evento è ospitato dal 12 al 20 dicembre 2025 negli spazi di Informacittà- L’Arte di Comunicare, in via San Gallo, 121 rosso.

Le opere sono state selezionate dalle curatrici Maria Paternostro e Silvia Minelli per restituire a questi “pezzi unici” dignità, vita e attenzione. Durante la mostra, i visitatori avranno la possibilità di acquistarli a un prezzo simbolico.

“L’arte rifiutata è un percorso emozionale e ironico – viene spiegato – una carrellata di frammenti visivi che raccontano la forza espressiva di autori sconosciuti (per ora), esclusi dai manuali di storia dell’arte ma capaci di restituire, con le proprie mani e sensibilità, l’immaginario di un’epoca”.

Un viaggio tra creatività spontanea e storie invisibili

La mostra L’Arte Rifiutata propone un percorso ironico, poetico ed emozionante attraverso opere di autori sconosciuti, non presenti nei manuali di storia dell’arte ma capaci di raccontare un immaginario autentico e potente. Ogni pezzo esposto diventa una testimonianza del tempo, un frammento di vita che emerge dagli angoli nascosti delle città per ritrovare dignità e attenzione.

Un’occasione unica: acquistare un’opera a prezzo simbolico

Uno degli aspetti più originali della mostra è la possibilità, per i visitatori, di acquistare la propria opera preferita a un prezzo simbolico, contribuendo a darle nuova vita e un nuovo sguardo. Un gesto concreto che ribadisce il senso dell’iniziativa: ogni forma di creatività merita una seconda occasione. Visitare L’Arte Rifiutata significa quindi compiere un’esperienza inconsueta, libera da pregiudizi, in cui lasciarsi guidare dalla curiosità e dall’emozione.

L’arte rifiutata a Firenze, come e quando visitarla

La mostra è visitabile dal 12 al 20 dicembre 2025 negli spazi di Informacittà (via San Gallo 121 rosso, Firenze) con ingresso libero. Il vernissage è in programma venerdì 12 dicembre dalle ore 17.

Orari di apertura:

sabato 13 e 20 dicembre: 15.30 – 18.30

da lunedì a venerdì: 10.00 – 13.00

visite su appuntamento: 348 2416549

Info: informacittà.net