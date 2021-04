Nasce a Firenze un nuovo quartiere cittadino, nell’area della Manifattura Tabacchi, la fabbrica di sigari dismessa nel 2001: i lavori di una parte importante di ristrutturazione di Manifattura Tabacchi, come annunciato dal sindaco Dario Nardella, termineranno entro il settembre 2022. All’interno nascerà un centro culturale, spazi riservati alla creatività e all’artigianato, atelier, uffici, attività, commerciali ma anche nuove piazze e strade tra il parco delle Cascine e il polo universitario di Novoli. Un’area che sarà collegata anche dalla prossima linea 4 della tramvia.

I numeri di Manifattura Tabacchi Firenze

La presentazione della Factory – la parte centrale del nuovo quartiere – è un tassello del recupero totale, entro il 2026, degli oltre 110mila metri quadrati dell’area: si tratta di un investimento di 250 milioni promosso dalla joint venture tra Gruppo cassa depositi e prestiti e Pw Real estate fund III Lp, un fondo gestito da Aermont Capitale e gestito dalla società Manifattura Tabacchi development management. Questa riqualificazione si affianca a quella, già conclusa, dell’edificio B9 della Manifattura Tabacchi di Firenze.

Manifattura Tabacchi: i lavori che cambieranno Firenze

Il ceo di Manifattura Tabacchi Giovanni Manfredi vede l’area come “un polo creativo e produttivo all’avanguardia al quale guarderanno città come New York e Berlino”. Per il sindaco Nardella si tratta del “primo di una serie di progetti che raccontano che Firenze sta cambiando, come una delle città più innovative e creative d’Italia”. L’estate 2022 sarà fondamentale per la città dal momento che sempre Nardella ha annunciato l’avvio della gara di appalto integrato per la linea 4 della tramvia, proprio in coincidenza con la fine del primo lotto di lavori della Factory.

Il progetto di rigenerazione urbana più green d’Italia, dal 2022 casa per i maker di oggi e di domani

Tornando all’area una volta terminati i lavori, nei due edifici esterni (4 e 5) ci saranno al primo piano uffici direzionali e di coworking: al piano terra invece gli spazi potranno essere acquistati o affittati. L’edificio numero 11, quello centrale, ospiterà la nuova sede di Nam (Not a museum) ovvero lo spazio dedicato alla ricerca e sperimentazione per le arti contemporanee: sul tetto di questo edificio sorgerà Officina botanica, il giardino pensile aperto al pubblico. Il progetto prevede anche l’aggiunta della ‘Fabbrica dell’aria‘, ideata dal biologo dell’Università di Firenze Stefano Mancuso.