La nuova mostra di Michele Gabriele alla Manifattura Tabacchi di Firenze

Dal 7 aprile al 7 maggio, negli spazi espositivi di NAM-Not a Museum, è possibile visitare “The Vernal Age of Miry Mirrors”. La mostra personale di Michele Gabriele curata da Treti Galaxie è il primo progetto espositivo che apre il programma di esposizioni all’interno della Manifattura Tabacchi che si terranno da aprile a novembre.

La mostra di Manifattura Tabacchi

Un’esposizione ai limiti del conosciuto quella di Michele Gabriele. La sua serie di sculture, in dialogo con una produzione inedita di video, ha l’obiettivo di spingere il visitatore oltre ciò che già conosce. Le produzioni sono realizzate in resina epossidica, silicone, oggetti di uso comune e apparecchi elettronici, uniti in un’atmosfera quasi liturgica. La struttura delle sculture si ispira a posizioni che l’essere umano assume naturalmente quando visita per la prima volta uno spazio espositivo. Il senso di inadeguatezza che tramuta in apparente disinvoltura è ben espresso dalle opere che vogliono indagare il punto d’osservazione dello spettatore.

Le opere sono frutto di una ricerca introspettiva in risposta ai drastici cambiamenti globali degli ultimi due anni e dell’esplorazione dell’altro. L’artista vuole attivare e confondere i meccanismi mentali che attuiamo quando veniamo a conoscenza di qualcosa di nuovo, di inaspettato. Come un viaggio fuori e dentro la mente dell’osservatore, le opere di Michele Gabriele sfidano la nostra capacità di comprensione, mettendola davanti a un bivio: concentrarsi sui dettagli già noti o eliminarli perché visti come un errore percettivo.

La mostra si trova negli spazi di Manifattura Tabacchi, ed è visitabile gratuitamente dal martedì alla domenica, dalle 14:00 alle 20:00.

L’artista

Michele Gabriele classe 1983 nasce e lavora a Milano. Ha portato le sue personali in giro in Europa e nel mondo, includendo mostre presso la Nevven Gallery (Göteborg),la AD Gallery di New York e molte altre. Treti Galaxie, curatore dell’esposizione, è un art project nomadico fondato da Matteo Mottin e Ramona Ponzini attivo dal 2016.

NAM- Not A Museum è il programma di arte contemporanea di Manifattura Tabacchi, incentrato sulla produzione di progetti artistici e sulla connessione dei soggetti coinvolti in queste attività. La caratteristica principale è l’interdisciplinarietà unita all’accoglienza di progetti artistici che affrontano temi urgenti e quotidiani. Per maggiori informazioni visitare il sito web di NAM-Not A Museum.