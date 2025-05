Max-y Gallery Firenze: un nuovo spazio per la street art

- Pubblicità -

Firenze, capitale dell’arte del Rinascimento, si apre con entusiasmo al linguaggio contemporaneo e alla street art. Giovedì 19 giugno, nel cuore del quartiere di San Niccolò, verrà inaugurata la Max-y Gallery, un nuovo spazio espositivo destinato a diventare punto di riferimento per gli amanti dell’arte urbana e delle espressioni contemporanee.

Max-y Gallery: un progetto che nasce nel segno dell’accoglienza artistica

Situata in via San Niccolò 71r a Firenze, Max-y Gallery prende il nome da Massimo Fattorini, stimato antiquario e figura storica del quartiere, e incarna la volontà di dare spazio a ogni forma di creatività. Le fondatrici sono Carla Bru, pioniera della street art fiorentina e proprietaria del Dhai Studio, e Gisella Guarducci, curatrice d’arte. Insieme danno vita a un luogo dove arte e comunità si incontrano, dialogano e crescono.

- Pubblicità -

L’inaugurazione di Max-y Gallery : arte, performance e condivisione

La serata di apertura, a ingresso libero, si svolgerà dalle 18:00 alle 22:00 e prevede un ricco programma. In mostra le opere di 11 artisti, tra cui nomi noti della scena urbana come Lediesis, Blub e Ache77, accanto ad altri protagonisti della creatività visiva: Cecilia Cosci, Exit Enter, Josephine Frampton, Kraita317, Laben, Lapo Gargani, Cip2020 e la stessa Carla Bru. I lavori di Blub, Lediesis e Cip2020 saranno venduti in esclusiva dalla galleria.

Non mancherà una performance interattiva che coinvolgerà il pubblico, le galleriste e gli artisti stessi, a sottolineare lo spirito partecipativo e dinamico del nuovo spazio.

- Pubblicità -

Una galleria che guarda al futuro

Max-y Gallery si propone non solo come sede espositiva a Firenze, ma come centro di incontro e divulgazione. Il programma includerà mostre personali e collettive, talk, incontri e attività educative, con l’obiettivo di stimolare un dialogo continuo tra artisti e comunità.

“Firenze ha una lunga tradizione artistica e con la nostra Max-y Gallery vogliamo contribuire a scrivere il presente e il futuro dell’arte nella nostra città”, dichiarano Bru e Guarducci, convinte che il talento meriti visibilità e sostegno.

- Pubblicità -

Informazioni utili

Inaugurazione Max-y Gallery

📅 Giovedì 19 giugno

🕕 Dalle 18:00 alle 22:00

📍 Via San Niccolò, 71 rosso – Firenze

📧 maxygalleryfirenze@gmail.com

📱 +39 335 5884262 | +39 335 7001126

📸 Instagram: @maxygallery