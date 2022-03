Mostra su Donatello: al Bargello visite guidate e attività gratis per bambini

In occasione della mostra “Donatello, Il Rinascimento”, il Bargello di Firenze organizza una serie di attività speciali che spaziano dalle visite guidate ai laboratori per bambini. Dal 19 marzo al 31 luglio il museo ospita nei suoi spazi alcune sezioni della retrospettiva che ripercorre la vita e la produzione di uno degli scultori più influenti storia dell’arte italiana.

Le visite guidate al museo del Bargello

I visitatori della mostra “Donatello, Il Rinascimento” possono partecipare a delle visite guidate attraverso una selezione di opere del maestro presenti all’interno del Museo del Bargello di Firenze. Gli appuntamenti sono solo su prenotazione e possono ospitare gruppi di 20 partecipanti. Un’attività interessante per giovani e adulti che permette di avvicinarsi ancora di più alla figura di Donatello e alla sua arte, facendosi condurre in questo viaggio da operatori specializzati.

In aggiunta, il Bargello propone la possibilità di organizzare visite guidate per le scuole su prenotazione. Gli studenti di ogni ordine e grado, avranno modo di partecipare a dei percorsi condotti da educatori museali professionali, immergendosi a 360° nell’arte di Donatello grazie a questa mostra unica. Per informazioni e prenotazioni: [email protected] oppure telefonare al numero: 055 294883.

La mostra su Donatello a Firenze: laboratori e attività gratis per bambini al Museo del Bargello

Oltre alle visite guidate per adulti, il Museo del Bargello propone con il sostegno di Unicoop Firenze un ricco calendario di attività e laboratori gratuiti per i bambini di diverse età, dedicati dalla mostra su Donatello in corso a Firenze. Dal 2 aprile al 30 luglio ogni sabato (escluso il 16 aprile) i più piccoli potranno scoprire i capolavori e il talento di questo grande artista del Rinascimento attraverso le attività proposte da Opera Laboratori. Ispirandosi alle opere, creeranno poi i loro personaggi.

Gli incontri si dividono in due turni di visita, a seconda della fascia d’età. Il primo, il sabato mattina alle 10,30, è dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni, con questi temi:

“ La straordinaria storia di un leone che finì incoronato come un re” – Il Marzocco di Donatello e i leoni di Firenze. Favole fiorentine, storie e leggende dell’animale simbolo della città.

Donatello e la vicenda del bambino che con un sasso sconfisse un gigante – La vicenda di David come eroe bambino, la sua impresa e i suoi sentimenti nel racconto biblico e nel confronto della storia con l’opera di Donatello.

L’altro ciclo di incontri, il sabato alle 16:30 è dedicato ai bambini dai 7 ai 12 anni, con queste tematiche:

Due eroi un drago e un gigante. Racconti di pietra e metallo dello scultore Donatello – La scultura di San Giorgio e quella di David, come è possibile raccontare un’intera storia con una statua? Le scelte artistiche di Donatello, i materiali utilizzati, i motivi per i quali sono state create.

Come un leone diventò tutto di pietra – Un percorso che collega il Marzocco alle diverse sculture di leoni presenti al Bargello, alla scoperta dei diversi significati simbolici attribuiti all’animale divenuto il più importante emblema per i fiorentini.

Le attività e l’ingresso al museo per i bambini sono gratuite con prenotazione obbligatoria. I piccoli devono essere accompagnati da un adulto, che dovrà pagare il biglietto (15 euro compresa la prenotazione, 12 euro con riduzione per i soci Coop).

Per prenotazioni: [email protected] oppure chiamare il numero 055 294883. Per maggiori informazioni visitare il sito web del Museo del Bargello.