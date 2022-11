Mostre d’arte in corso oggi a Firenze: la guida di novembre 2022

- Pubblicità -

Nel mese di novembre 2022, continuano molte delle mostre d’arte già in corso a Firenze ma ci sono delle fresche novità con qualche apertura. Olafur Eliasson, Henry Moore ed Esher sono sicuramente i grandi artisti da non perdere, accanto a loro però un ventaglio di artisti, scultori e fotografi internazionali rientra a far parte dell’interessante offerta culturale fiorentina. L’abbiamo riassunta in una breve guida con tutte le mostre consigliate dalla nostra redazione per questo periodo autunnale.

Tra le mostre in corso a Firenze c’è Olafur Eliasson. Nel tuo tempo a Palazzo Strozzi

Riflessi, giochi di luce, illusioni. Le grandi installazioni di Olafur Eliasson, uno degli artisti più innovativi del panorama contemporaneo, spiazzano i visitatori del nuovo evento di Palazzo Strozzi: una delle mostre in corso a Firenze da visitare assolutamente a novembre 2022 e tra l’autunno e l’inverno, se si è appassionati del genere.

Palazzo Strozzi, piazza Strozzi

Fino al 22 gennaio 2023

dal lunedì alla domenica, 10:00-20:00 (giovedì fino alle 23:00)

L’approfondimento sulla nuova mostra di Palazzo Strozzi

Henry Moore in Florence Due sculture a Firenze

A cinquant’anni dalla grande mostra di Henry Moore a Forte Belvedere, le opere del celebre scultore inglese tornano a Firenze in due luoghi simbolo. In piazza della Signoria ha preso posto Large Interior Form, mentre sul sagrato di San Miniato al Monte Family Group.

Piazza della Signoria e Abbazia di San Miniato al Monte

Fino al 31 marzo 2023

Ingresso libero

Tony Cragg. Transfer al Museo Novecento di Firenze

Oltre 100 opere tra sculture monumentali, disegni e acquerelli su carta: il mondo di Tony Cragg è in mostra al Museo Novecento. Un’esposizione che vuole rendere omaggio alla prolifica attività dell’artista britannico, uno dei maggiori esponenti della scultura internazionale.

Museo Novecento, piazza Santa Maria Novella 10

Fino al 15 gennaio 2023

dal lunedì alla domenica, 11:00-20:00. Giovedì chiuso

Qui l’approfondimento sulla mostra su Tony Cragg

Passione Novecento. Da Paul Klee a Damien Hirst a Palazzo Medici Riccardi

Paul Klee, de Chirico, Morandi, Savinio, Fontana Burri e molti altri. Tra le mostre in corso oggi a Firenze, quella di Palazzo Medici Riccardi consente un tuffo nel Novecento grazie alle opere che arrivano da collezioni private toscane.

Palazzo Medici Riccardi, via Cavour 3

fino all’8 gennaio 2023

al lunedì alla domenica, 9:00-19:00. Mercoledì chiuso

L’articolo sulla nuova mostra di Palazzo Medici Riccardi

Mostre in corso a novembre 2022: Escher al Museo degli Innocenti di Firenze

Litografie che uniscono arte, scienza, fisica e matematica. È comune restare a bocca aperta davanti ai “rompicapo artistici” di Maurits Cornelis Escher: la mostra antologica ospitata dentro l’ospedale degli Innocenti di Firenze mette in fila 200 opere, tra le più iconiche dell’artista olandese.

Museo dei Innocenti, piazza SS Annunziata 13

Fino al 26 marzo 2023

Tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Info sul sito ufficiale

Elliott Erwitt. Photographs a Villa Bardini una delle più imperdibili mostre in corso a Firenze

Dopo quasi 20 anni dall’ultima mostra, Elliott Erwitt torna a Firenze con un nuovo racconto fotografico dedicato al suo sguardo ironico e geniale. Photographs è la celebrazione della sua lunga carriera, un omaggio a uno degli artisti consacrato come uno dei più celebri maestri della fotografia documentaristica e pubblicitaria.

Qui l’approfondimento sulla mostra Elliott Erwitt. Photographs

Villa Bardini, Costa San Giorgio 2-4

fino al 22 gennaio 2023

dal martedì alla domenica, 10:00–19:00 (chiuso il lunedì)

Le mostre in corso al MAD di Firenze

TREES è la mostra fotografica di Daniele Ratti che documenta il progetto di protezione arborea di un antico frutteto in provincia di Grosseto. Gli scatti del fotografo sono ospitati nelle sale di Murate Art District, insieme alla nuova mostra di Ilaria Turba Le simmetrie dei desideri, frutto di una ricerca con i cittadini del quartiere di Sant’Ambrogio che inaugura giovedì 3 novembre.

Murate Art District, Piazza Delle Murate

fino al 7 gennaio / fino al 14 gennaio 2023

dal martedì al sabato, 14:30-19:30

Ingresso gratuito

Le due rose: Galleria Cartavetra ospita Pavlo Makov

Dal 27 ottobre, la galleria Cartavetra di Firenze ospita la mostra Le due rose, una retrospettiva dedicata all’artista che rappresenta l’Ucraina alla 59esima Biennale Internazionale di Arte di Venezia, Pavlo Makov. Il percorso espositivo presenta alcune delle più recenti opere dell’artista, molte delle quali realizzate proprio all’interno della galleria, per ricostruire una narrazione più intima della trama conflittuale tra Russia e Ucraina.

Galleria Cartavetra, via Maggio 64/R

fino al 30 dicembre 2022

dal mercoledì al sabato, 15:30-19:00

Ingresso libero

Galleria Poggiali espone il celebre Erwin Wurm con Trans Formam

Erwin Wurm, uno dei maggiori artisti della scena artistica internazionale, è in mostra alla Galleria Poggiali di Firenze con alcune delle sue principali opere. Molte delle sculture sono state realizzate appositamente per Trans Formam, il titolo della mostra che non a caso veicola uno dei principali temi del lavoro di Wurm, la trasformazione della materia.

Galleria Poggiali, via della Scala 35/a

fino al 18 marzo 2023

dal martedì al sabato, 10:00-13:00 e 15:00-19:00

Ingresso gratuito

Timidessen arriva a Firenze con Grande apertura

Grande apertura è un progetto espositivo insolito. Dal 19 novembre 2022 la galleria di The Social Hub Firenze (ex The Student Hotel) ospita un supermercato surreale con le opere del collettivo Timidessen che, nel giro di due anni, ha raggiunto più di 200.000 follower sul proprio profilo Instagram.

The Social Hub Firenze, v.le Spartaco Lavagnini 70

fino al 2 dicembre, ingresso gratuito

L’articolo sulla mostra di Timidessen

Mostre in apertura a novembre 2022: evento immersivo su Banksy alla Cattedrale dell’Immagine di Firenze

Il writer di fama mondiale Banksy è il protagonista della nuova mostra immersiva alla Cattedrale dell’Immagine di Firenze. Un’esperienza che ricrea la cultura underground di Bristol, unendo immagini, musiche e suoni per avvolgere il pubblico nell’arte sovversiva del celebre artista britannico.

Cattedrale dell’Immagine, piazza Santo Stefano al Ponte

dal 26 novembre

tutti i giorni, 10:00-18:30