5 mostre da vedere in Toscana nel mese di settembre 2024

Il rientro dalle ferie non deve preoccupare, specie se ci si trova in Toscana dove, anche in questo mese di settembre 2024, sono in corso alcune interessanti mostre. Un viaggio tra arte contemporanea, design e addirittura mostri e spiriti giapponesi, in attesa che parta la stagione invernale delle grandi esposizioni. Il sommario:

1. Louise Bourgeois in mostra a Firenze tra il Museo Novecento e gli Innocenti

Grazie al progetto Louise Bourgeois In Florence, organizzato e coordinato dal Museo Novecento, sono in corso a Firenze ben due mostre dedicate all’artista visitabili fino al 20 ottobre 2024: Do Not Abandon Me, allestita nel museo di piazza Santa Maria Novella in concomitanza con il decimo anniversario dalla sua apertura e Cell XVIII (Portrait), che si trova invece al Museo degli Innocenti. In mostra importanti opere dell’artista francese, molte delle quali su carta, oltre a sculture in stoffa, bronzo, marmo e altri materiali. Parallelamente sono in programma visite guidate e attività per bambini al Museo Novecento, oltre ad una nuova puntata del podcast Labirinto900 della cantautrice e storica Letizia Fuochi sulla figura di Louise Bourgeois.

Do Not Abandon Me al Museo Novecento (piazza di Santa Maria Novella, n.10) è visitabile lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica (giovedì chiuso) dalle ore 11:00 alle 20:00. Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura. Ulteriori informazioni chiamando il numero +39 055.286132 oppure scrivendo a [email protected]. Il Museo degli Innocenti (piazza Santissima Annunziata, n.13), che ospita Cell XVIII (Portrait), è invece aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00. Per saperne di più è possibile rivolgersi a [email protected] oppure al +39 055.2037122.

2. Mostre imperdibili in Toscana a settembre: Lucca omaggia Antonio Canova e il neoclassicismo

Nello spazio della Cavallerizza (piazzale Giuseppe Verdi) è in corso la mostra “Antonio Canova e il Neoclassicismo a Lucca”, a cura di Vittorio Sgarbi. Visitabile fino al 29 settembre 2024, l’esposizione lucchese è un percorso suggestivo tra pittura e scultura, che parte dall’artista – considerato un’icona universale del nuovo classicismo – e dai più celebri esponenti internazionali, come Francisco Goya e Francesco Hayez, fino ai maestri lucchesi e toscani della medesima corrente, tra cui Pompeo Batoni, Bernardino Nocchi, Stefano Tofanelli e Lorenzo Bartolini, solo per citarne alcuni. L’esposizione è visitabile tutti i giorni dalle ore 10:00 alle 20:00 (la biglietteria chiude alle 18:45). Costo del biglietto: intero 15 euro, ridotto 13. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al +39 389.2346010 oppure scrivere a [email protected].

3. “White Carrara 2024, Design is back”, mostra diffusa e all’aria aperta

Continua fino al 29 settembre 2024 “White Carrara”, manifestazione che celebra il design Made in Italy e le eccellenze del territorio con una mostra diffusa e all’aria aperta di pezzi iconici, che raccontano una storia di ingegno e alto artigianato, tramandata di generazione in generazione. L’ottava edizione prende il nome di Design is back ed è diretta da Domenico Raimondi. Si sviluppa attorno a due nuclei principali: da un lato il “ritorno a casa” di alcuni progetti realizzati nel corso del tempo all’interno dei laboratori della città e dall’altro le nuove proposte di designer contemporanei, per facilitare l’incontro tra le generazioni e la trasmissione del know-how. Le tante opere sono esposte nel centro di Carrara. In programma tanti eventi collaterali e visite guidate per il “circuito off”. Dettagli su whitecarrara.it.

4. Mostre in Toscana a settembre: le opere di Giorgio Vasari a Camaldoli

In occasione delle celebrazioni per il 450° anniversario della morte di Giorgio Vasari e Cosimo I de’ Medici, importante protettore e mecenate dell’artista aretino, arriva “QUIETE E RINASCITA. Giorgio Vasari a Camaldoli“, visitabile fino al 3 novembre 2024. Il pittore è amato in tutto il Casentino per le sue importanti opere: nel Monastero di Camaldoli ne sono custodite ben 16, tra le quali si ricorda il suo ultimo capolavoro per questo luogo, la celebre “Orazione nell’Orto”. L’esposizione è infatti un’occasione unica per visitare ambienti solitamente sottoposti a clausura, come la sagrestia, il capitolo e il coro.

Orari di apertura: dal lunedì al sabato (fino al 22 settembre), dalle ore 09:30 alle 17:00; domenica ultima visita ore 16:30. Si consiglia sempre di verificare le aperture chiamando il numero 334.8950295. Le visite guidate sono prenotabili soltanto per alcuni turni del fine settimana. Non è necessaria la prenotazione, ma è possibile farlo (soltanto il fine settimana) a questo link. Costo dei biglietti: ingresso mostra + visita al Monastero (con guida), adulti (+ 16 anni): 10 euro.

5. “Yōkai”, mostri e spiriti giapponesi al Museo degli Innocenti di Firenze

Fino al 3 novembre 2024, il Museo degli Innocenti di Firenze ospita “YŌKAI. Mostri, Spiriti e altre Inquietudini nelle Stampe Giapponesi”, a cura di Paola Scrolavezza, tra le massime nipponiste in Italia e direttrice del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture moderne dell’Università di Bologna e Eddy Wertheim, direttore della Japanese Gallery Kensington di Londra.

In mostra oltre 150 opere del XVIII e XIX secolo: stampe antiche ancora inedite, libri rari, maschere, oltre a armi ed armature in prestito dal Museo Stibbert di Firenze. Un’esposizione decisamente sui generis: interattiva, capace di raccontare una cultura diversa e lontana dalla nostra e adatta non solo ad un pubblico adulto, ma anche – e soprattutto – a ragazzi e bambini.

La mostra YŌKAI. Mostri, Spiriti e altre Inquietudini nelle Stampe Giapponesi al Museo degli Innocenti in piazza della Santissima Annunziata a Firenze è visitabile dal lunedì al venerdì (ore 10:00-19:00; ultimo ingresso alle 18:00) e il sabato e la domenica (ore 11:00-20:00; ultimo ingresso alle 19:00). Costo del biglietto: intero 16,50 euro; ridotto 14. A corredo dell’esposizione è in programma anche un ricco calendario di iniziative, per info mostrigiapponesi.it.