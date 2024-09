Musei di Firenze a 1 euro per le Giornate europee del patrimonio 2024

- Pubblicità -

Visite guidate, laboratori per bambini, passeggiate culturali e musei a 1 euro: sabato 28 settembre le Giornate europee del patrimonio 2024 a Firenze permetteranno di entrare nei luoghi d’arte più conosciuti ma anche di scoprire piccole perle nascoste. Le GEP (European Heritage Days), promosse dal Consiglio d’Europa e coordinate in Italia dal Ministero della cultura, quest’anno sono dedicate al tema “Patrimonio in cammino“. Molte le iniziative in programma, tra cui appunto le aperture serali a un prezzo simbolico.

Uffizi a 1 euro per le Giornate europee del patrimonio 2024

Anche uno dei musei più importanti di Firenze, la Galleria degli Uffizi, partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio: sabato 28 settembre dalle ore 19 alle 22 biglietto a 1 euro. L’ultimo ingresso è consentito alle 20.30 e le operazioni di chiusura iniziano un’ora dopo. Sempre in occasione delle GEP, domenica a Palazzo Pitti è prevista l’apertura straordinaria – compresa nel normale biglietto di ingresso – del Quartiere d’Inverno, il cosiddetto appartamento della Duchessa, nella Galleria d’Arte Moderna, e del mezzanino del Museo degli Argenti.

Musei del Bargello a 1 euro per le Giornate europee del patrimonio 2024

A Firenze, dalle ore 19 alle 22 di sabato 28 settembre, biglietto a 1 euro per visitare il Museo del Bargello e per quello di Palazzo Davanzati, in occasione delle Giornate europee del patrimonio. Nel primo alle 19.15 è in programma anche la conferenza “Al crepuscolo dell’Impero: Il consolato tardoantico e le aristocrazie degli avori”, mentre nel secondo alle 20 è previsto un concerto dedicato a Puccini. Porte aperte, al mattino, al Museo di Casa Martelli, accessibile gratuitamente con visite guidate alle 9, alle 10, alle 11 e alle 12.

Tante poi le iniziative speciali tra sabato e domenica, comprese nel prezzo del normale biglietto di ingresso, come le visite guidate al Museo di Orsanmichele incentrare sul tema del pellegrinaggio di San Giacomo (sabato alle 10.30 e alle 16.00) o quelle a Palazzo Davanzati per esplorare i cambiamenti della moda dal Medioevo fino all’Ottocento (sabato ore 15.15 e 17.15). E ancora domenica al Bargello, dalle 10 alle 12 domenica 29 dalle 10 alle 12, si potrà assistere all’azione scenica “All’ombra del potere”, di Riccardo Ventrella con la regia di Sabrina Tinalli, che vedrà gli attori della Compagnia delle Seggiole ripercorrere la storia, gli aneddoti e i segreti del palazzo. Sempre domenica alle Cappelle medicee, alle 10 e alle 11.15, si svolgerà il laboratorio didattico per bambini e ragazzi dai 9 ai 12 anni “In viaggio con le pietre dure” (prenotazione entro il 27 settembre [email protected]).

Arte e concerti alla Galleria dell’Accademia

Apertura straordinaria anche per un altro dei principali musei statali fiorentini, la Galleria dell’Accademia, che per le Giornate europee del patrimonio 2024 sarà visitabile a 1 euro dalle ore 19 alle 22 di sabato 28 settembre (ultimo ingresso alle 21.15). Non solo capolavori dell’arte: durante la serata i visitatori potranno seguire i concerti degli studenti del Conservatorio di Musica Luigi Cherubini. Per l’occasione la Galleria ha realizzato un opuscolo informativo che il pubblico troverà a disposizione all’interno delle sale e che permetterà di muoversi in autonomia seguendo uno speciale itinerario.

Musei a 1 euro: San Marco e Museo Archeologico Nazionale di Firenze (anche il giardino)

Le Giornate europee del patrimonio 2024 daranno l’opportunità di scoprire due dei più affascinanti musei di Firenze a 1 euro. Sabato dalle 18 alle 21 sarà possibile visitare il Museo di San Marco. A breve distanza sarà aperto anche il Museo Archeologico Nazionale (biglietto a prezzo simbolico dalle 19 alle 22, con ultimo ingresso alle 21.15), che aprirà pure il suo giardino con due visite guidate alle 15.15 per tutti e alle 17.00 per le famiglie con bambini (su prenotazione: 0552357715, [email protected]). Durante il pomeriggio e in serata sono previsti vari incontri nelle diverse sale del museo.

Il museo e i laboratori di restauro dell’Opificio delle Pietre Dure

Un museo tutto da scoprire è quello dell’Opificio delle Pietre Dure, in via Alfani, che la sera di sabato 28 spalanca i battenti al costo simbolico di 1 euro, in questo caso dalle 19 fino alle 23 (la biglietteria chiude alle 22.30). In più al mattino, tra le 9 e le 13, il pubblico (su prenotazione) potrà visitare gratuitamente il laboratorio di restauro ospitato nella Fortezza da Basso, dove gli esperti si prendono cura di dipinti, sculture lignee, materiali tessili e cartacei, e quello di restauro degli arazzi in Palazzo Vecchio. È necessario riservare un posto online su Eventbrite.

Gli altri luoghi di Firenze che partecipano alle Giornate Europee del patrimonio

Non solo i musei ma anche le biblioteche storiche di Firenze partecipano alle Giornate europee del patrimonio. Sabato 28, alle ore 10.30, 11.30 e 12.30, si svolgono tre visite guidate alla Biblioteca Medicea Laurenziana, nel complesso di San Lorenzo. Il percorso illustrerà la storia della collezione medicea e le fasi di progettazione e costruzione della biblioteca, per poi concludersi in Sala D’Elci, dove saranno mostrati alcuni manoscritti. La prenotazione è obbligatoria: telefono 0552937911. Alla Biblioteca Nazionale sabato e domenica visite guidate gratuite alla mostra Quando il mondo era la radio e al laboratorio di restauro, concerti e conferenze. Prenotazioni online.

Sabato e domenica mattina tour guidati gratuiti nel Giardino di Villa il Ventaglio seguiti dal reading “Vita da Marchese”, condotto da Adele Scudieri e Sergio Amato, con accompagnamento musicale di Chiara Remorini al violoncello e Ilaria Palloni al flauto traverso (info e prenotazioni 055 580283). Sabato prolungheranno il loro orario di apertura anche il Chiostro dello Scalzo (dalle 14 alle 18), il cenacolo di Sant’Apollonia (dalle 18 alle 21) e il Cenacolo di Andrea del Sarto dalle 14 alle 21, tutti a ingresso gratuito.

Sabato e domenica sarà possibile visitare la Rotonda Brunelleschi, che raccoglie le collezioni del Museo Medici, e anche – in via eccezionale – gli ambienti monumentali dell’ex monastero camaldolese di Santa Maria degli Angeli: il chiostro degli Angeli dell’Ammannati, il refettorio con l’ultima cena di Ridolfo del Ghirlandaio, l’ex chiesa barocca decorata da Alessandro Gherardi e la cappella Ticci con gli affreschi del Poccetti.

Infine in occasione della Giornate del Patrimonio 2024 la Fondazione Spadolini Nuova Antologia promuove sabato 28 settembre una passeggiata gratuita su una delle più belle colline di Firenze, Pian dei Giullari. Dalle 15 alle 17 si partirà dalla Biblioteca Spadolini Nuova Antologia, con visita guidata al suo interno e accesso ai giardini della casa museo, per poi arrivare davanti ad altre ville storiche della zona come la dimora di Galileo Galilei e di Francesco Guicciardini e la Villa “Il tondo dei cipressi” . La prenotazione è obbligatoria scrivendo alla mail [email protected].

La lista dei musei di Firenze aperti a 1 euro per le Giornate europee del patrimonio 2024

Ecco in sintesi quali sono i musei che nella serata di sabato 28 settembre saranno aperti al prezzo simbolico di 1 euro in occasione le Giornate europee del patrimonio (lista in aggiornamento):

L’elenco degli eventi è pubblicato sul sito del Ministero della Cultura.