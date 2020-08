Musei di Firenze aperti per Ferragosto, gli orari

Vedere i capolavori della città in una giornata di festa e senza la folla di turisti. Dagli Uffizi ai luoghi d’arte civici come la Cappella Brancacci, i principali musei di Firenze sono aperti a Ferragosto 2020 (in qualche caso anche con ingresso gratis), ma con orari che sono diversi da quelli pre-Covid: vediamo allora in sintesi quando è possibile visitare i maggiori musei fiorentini il 15 agosto.

I principali musei statali aperti di Firenze a Ferragosto 2020, gli orari

Uffizi , aperti il 15 agosto dalle 9.00 alle 18.30 (stesso orario il giorno dopo)

, aperti il 15 agosto dalle 9.00 alle 18.30 (stesso orario il giorno dopo) Palazzo Pitti (Galleria Palatina Galleria d’arte Moderna, Tesoro dei Granduchi, Museo della Moda e del Costume, Appartamenti Imperiali e Reali) 8.30 -13.30

(Galleria Palatina Galleria d’arte Moderna, Tesoro dei Granduchi, Museo della Moda e del Costume, Appartamenti Imperiali e Reali) 8.30 -13.30 Giardino di Boboli 8.45 – 18.30

8.45 – 18.30 Galleria dell’Accademia 9.00 – 18.00

9.00 – 18.00 Museo del Bargello 8.45 – 13.30

8.45 – 13.30 Cappelle Medicee 8.45 – 13.30

8.45 – 13.30 Palazzo Davanzati 14.00- 18.30

I musei civici fiorentini attivi il 15 agosto

Palazzo Vecchio dalle 15.00 alle 20.00

dalle 15.00 alle 20.00 Complesso di Santa Maria Novella dalle 13.00 alle 17.00

dalle 13.00 alle 17.00 Museo Stefano Bardini dalle 15.00 alle 20.00

dalle 15.00 alle 20.00 Museo Novecento dalle 15.00 alle 20.00

dalle 15.00 alle 20.00 Forte Belvedere ( ingresso gratis ) dalle 15.00 alle 20.00

( ) dalle 15.00 alle 20.00 Cappella Brancacci dalle 13.00 alle 17.00

dalle 13.00 alle 17.00 Fondazione Romano dalle 13.00 alle 17.00

Gli altri luoghi d’arte da visitare: gli orari di Ferragosto

Palazzo Medici Riccardi dalle 10.30 alle 18.30 (mostra su Tutankhamon orario 10.00 – 20.00)

dalle 10.30 alle 18.30 (mostra su Tutankhamon orario 10.00 – 20.00) Museo degli Innocenti dalle 16.00 alle 20.00 ( 2 biglietti di ingresso al prezzo di 1 , anche il giorno dopo Ferragosto)

dalle 16.00 alle 20.00 ( , anche il giorno dopo Ferragosto) Museo Galileo 09.30 – 18.00 ( visite guidate gratis , comprese nel biglietto, alle ore 10.00, 11.30 e 15.00)

09.30 – 18.00 ( , comprese nel biglietto, alle ore 10.00, 11.30 e 15.00) Palazzo Strozzi , mostra “Aria – Tomas Saraceno” 10.00- 20.00

, mostra “Aria – Tomas Saraceno” 10.00- 20.00 Parco mediceo di Pratolino (nei dintorni di Firenze) 10.00 – 20.00 ( ingresso gratuito )

Il Duomo di Firenze è chiuso alle visite sabato 15 agosto. Non solo musei aperti: qui la nostra guida agli eventi di Ferragosto, in programma a Firenze.